Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno davvero insieme?/ L’indizio social

Elena D’amario e Massimiliano Caiazzo: teorie social tra indiscrezioni e fantasia

Le pagine di cronaca rosa sono sempre piuttosto ricche e varie, ma da diverse settimane una presunta coppia sembra avere presenza fissa tra le indiscrezioni di gossip. Si tratta di Elena D’amario e Massimiliano Caiazzo, secondo diversi rumors accomunati non solo dalla passione per l’arte ma anche da un possibile sentimento reciproco. Sottolineare il possibile è necessario e obbligato, in quanto nessuno dei due nel corso delle settimane ha voluto confermare o smentire le voci sul presunto flirt.

Oltre alle voci di una frequentazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo – per nulla confermate – nel corso delle ultime settimane sono anche arrivate numerose novità in merito ad una presunta rottura, alimentando ulteriormente le ombre sulle teorie del web. Ebbene, se di teorie si tratta, il mondo dei social non arresta la propria fantasia e i sostenitori della coppia hanno trovato tra le ultime storie Instagram dell’attore di Mare Fuori un nuovo indizio che dovrebbe confermare l’esistenza di un flirt con la ballerina di Amici di Maria De Filippi.

Massimiliano Caiazzo e quella storia che sembra una dedica per Elena D’Amario: “Lei ballerà tra…”

Massimiliano Caiazzo ha pubblicato una storia con una dedica particolare, chiaramente senza specificare matrice e destinatario. Potrebbe tranquillamente trattarsi di un post social come altri; gli utenti più attenti hanno però analizzato al meglio il contenuto e messo in evidenza un particolare che potrebbe confermare la frequentazione in corso con Elena D’amario. “Lei ballerà tra le stelle accese“; sarebbe questa la frase “incriminata” con un riferimento che a molti è apparso piuttosto chiaro.

Elena D’Amario, oltre ad aver di recente debuttato nel mondo della TV con la fortunata fiction Che Dio ci aiuti, è principalmente nota proprio per il suo talento nell’ambito della danza. Se due indizi fanno una prova, sui social il messaggio pare inequivocabile. La nuova teoria del web parla dunque di una dedica chiara da parte di Massimiliano Caiazzo; la frase a tema, impressa su un quadro fotografato dall’attore, ha alimentato ulteriormente le curiosità di gossip e i fan più accaniti si dicono dunque convinti che tra i due ci possa realmente essere del tenero.











