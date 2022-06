Elena D’Amario e Michele Morrone fidanzati?/ Lui rompe il silenzio e svela che…

Elena D’Amario e Michele Morrone fidanzati?

Elena D’Amario e Michele Morrone sono tornati insieme a distanza di tempo dalla storia che hanno avuto tempo fa? L’attore e la ballerina, qualche anno fa, erano stati sorpresi dal settimanale Chi in teneri atteggiamenti per strada. Qualche settimana fa, alcuni indizi social riportati anche dal Vicolo delle News, avevano alimentato le speranze dei fan di rivederli insieme. Entrambi bellissimi e single, pare avessero ripreso a frequentarsi. Oggi, tuttavia, a svelare la verità sulla natura del rapporto tra i due è Michele Morrone.

Michele Morrone e Elena D'Amario, ritorno di fiamma o amicizia?/ Quella foto che scatena i fan

L’attore che, esattamente come la D’Amario non ama molto parlare della propria vita privata, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa sta accadendo effettivamente nella sua vita privata. Dopo i rumors che lo volevano vicino all’attrice Anna-Maria Sieklucka con cui ha girato il film 365 giorni, quale sarà la verità sul gossip con Elena D’Amario?

Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka fidanzati dopo 365 Giorni?/ Gesto romantico...

Le parole di Michele Morrone su Elena D’Amario

Michele Morrone, attraverso Instagram, ha risposto alle domande dei fan per soddisfare la loro curiosità sulla sua vita. Qualcuno, così, ha approfittato della situazione per chiedergli se sia fidanzato. La risposta dell’attore non ha lasciato spazio a dubbi ed interpretazioni. “Noto che alle persone piace inventare storie. Sembra che io non possa neanche avere un’amica. No, non ho una fidanzata. Nel caso, ve lo farò sapere”.

Con tali parole, Morrone ha smentito di avere una fidanzato ribadendo, dunque, di essere semplicemente un amico di Elena D’Amario con cui, a distanza di tempo dalla paparazzata di anni fa, è rimasto in ottimi rapporti.

Elena D'Amario e Francesca Tocca sbarcano a Uomini e Donne/ Ballo con Luciano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA