Elena Morali, ex Gianluca Fubelli Scintilla/ “Litigavamo sempre” e con Luigi Favoloso…

Elena Morali e Scintilla si sono lasciati. Dopo diversi anni d’amore la ex naufraga de L’Isola dei Famosi e il comico hanno deciso di lasciarsi, anche se dietro questa scelta c’è un tradimento e un rapporto oramai giunto al limite. Oggi la Morali è felicemente fidanzata con Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric, conosciuto proprio negli studi televisivi di Mediaset. Facciamo un passo indietro e torniamo alla storia d’amore naufragata con Scintilla che sui social ha voluto fare chiarezza con un lunghissimo post: “Io ed Elena ci siamo lasciati da qualche mese. Dispiaciuto? Sì, Molto. Non tanto per un sentimento che alla fine cambia, ma perché quando finisce una storia lunga, ti sembra di non aver costruito niente per anni”. Il comico ha poi proseguito: “Perché è finita? Beh…” – ha scritto Gianluca precisando – “mi ha tradito! Ci sono stato male? Tantissimo! La odio? No. Non la odio non perché sono un santo, ma semplicemente perché prima di buttare me..a ti devi fare un esame di coscienza”. Le parole del comico sono arrivate dopo la confessione della stessa Elena Morali che, nel salotto di Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, ha ricostruito gli ultimi mesi della sua storia con il comico ammettendo il tradimento.

Elena Morali fidanzato: con Scintilla è finita

Elena Morali però ci ha tenuto a fare una serie di precisazioni: “All’inizio io non stavo con Gianluca Fubelli” – sottolineando – “Io e Daniele abbiamo avuto una storia molto tormentata, stavamo insieme”. La D’Urso allora le ha chiesto se avesse avuto due relazioni in contemporanea con la Morali che ha ammesso: “credo sia capitato a tutti di amare due persone contemporaneamente, di non poter scegliere perché non vuoi far soffrire nessuno dei due, non vuoi farli star male. In una coppia non ci sono leggi universali, io e Scintilla abbiamo deciso di provare a essere una coppia aperta. Quando due persone non vanno più d’accordo, ma continuano a convivere ma si prendono le proprie libertà”. La storia con Daniele Di Lorenzo poco dopo è diventata sempre più importante per Elena che ha ammesso di essersene innamorata visto che con Scintilla litigava spesso: “non si riusciva più ad andare avanti”.

Elena Morali e Favoloso: è amore?

Nonostante tutto però Elena Morali ha cercato in tutti i modi di ricostruire il suo rapporto con Scintilla, una decisione che l’ha portata ad allontanarsi anche da Daniele che intanto le aveva chiesto di sposarla. Negli studi di Barbara D’Urso la Morali circa due mesi fa si dichiarava single precisando: “con chi sto adesso? Con nessuno, voglio ricominciare da me perché tutto questo ha creato tensioni. Io non so cosa voglio dalla mia vita. Io sto tanto male adesso”. Sul finale poi le scuse al suo ex Gianluca Fubelli e alla sua famiglia: “chiedo scusa ai genitori di Scintilla e ai miei. Non posso dire tutte le cose perché è qualsiasi cosa dico non sta bene a qualcuno. Non si può arrivare fisicamente a fare queste cose. Io condivido il pensiero di Pupo, si possono amare più persone”. Intanto da poche settimane la bella naufraga ha trovato l’amore tra le braccia di Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric.



