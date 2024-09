Elena Radonicich, chi è e carriera dell’attrice protagonista di Brennero

Elena Radonicich è il volto femminile della nuova serie di Rai 1 Brennero, in partenza in prima serata da questa sera, lunedì 16 settembre 2024. Suddivisa in 4 puntate, racconta la storia di una PM di nome Eva Kofler che collabora con un ispettore in un caso che coinvolge un serial killer, nella cornice di Bolzano ed in un’ambientazione relativa i giorni nostri. Il ritrovamento di un cadavere porterà i due protagonisti ad unire le proprie forze e a lavorare fianco a fianco per risolvere il misterioso caso e risalire all’identità dell’assassino.

Nata a Moncalieri da padre italiano di origini slavo-tedesche e madre italiana, classe 1985, Elena Radonicich sin da giovanissima si è avvicinata al mondo della recitazione e ha frequentato il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, diplomandosi nel 2009. Tra i primi film di spicco cui è stata chiamata, dopo diversi ruoli interpretati tra teatro e tv, figura Tutti al mare di Matteo Cerami del 2011.

Elena Radonicich, la carriera tra cinema e televisione

Elena Radonicich, prima di approdare questa sera in tv nei panni della protagonista di Brennero, ha fatto una lunga gavetta e recitato in altri numerosi film e fiction per il piccolo schermo; nel 2013 ha recitato in Adriano Olivetti – La forza di un sogno di Michele Soavi, mentre nel 2017 è entrata nel cast de La porta rossa, la serie di Rai 2 che ha riscosso un notevole successo; più di recente ha invece recitato nella fiction Rai Sopravvissuti e nella serie Sky Il grande gioco.

Numerosi anche i riconoscimenti ricevuti in carriera, a cominciare dalla partecipazione nel cast del cortometraggio del 2019 La strada vecchia; in quell’anno il prodotto vinse il premio come miglior cortometraggio nel concorso “I Love GAI” a Venezia, durante la Mostra del Cinema.

