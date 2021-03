Elena Santoro, La Caserma/ Figlia di soldati che diventa vice, soddisfazione tra le polemiche!

Si conclude questa sera il percorso di Elena Santoro arrivata ormai due mesi fa davanti ai superiori de La Caserma annunciando di essere pronta ad assumersi le sue responsabilità per cercare di essere un po’ come i suoi genitori, due soldati. Lei stessa si è definita la prima figlia di una coppia di soldati e si è detta pronta ad andare incontro a questa esperienza che, in realtà, le ha regalato davvero tanto. Elena Santoro si è sciolta in lacrime quando è stato il momento di imbracciare le armi, seppur finte, perché subito le è tornato alla mente il dolore che ha provato ogni volta che pensava ai suoi genitori in missione, ha avuto modo di flirtare un po’ con William Lapresa ma anche di lasciarsi poi tutto alle spalle non senza polemiche.

Elena Santoro scavalca Ciupilan e diventa vice ne La Caserma

Ciliegina sulla torta, Elena Santoro ha avuto modo di andare incontro ad una soddisfazione ancora più grande ne La Caserma quando due settimane fa, Daretti ha annunciato che proprio lei aveva passato il test ottenendo quindi il posto di vicecapitano della squadra blu e, ad un certo punto anche comandante, a causa di un infortunio di Nicholas Lapresa. Dall’altro lato della barricata è rimasto proprio perà quest’ultimo che si è subito detto poco sicuro di quello che la sua vice potesse fare per la squadra: “Non mi fido assolutamente di lei, non riesce a motivare la squadra. Dà soltanto ordini e sono molto preoccupato”. Anche George Ciupilan non vede bene la Santoro e avrebbe preferito vedere il suo nome al fianco di quello del gemello. Come finirà per la Santoro questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA