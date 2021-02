George Ciupilan ci prova con Elena Santoro o Linda?/ Subito in punizione e a caccia di donne (La Caserma)

George Ciupilan, prima punizione ne La Caserma

George Ciupilan si è già fatto notare nella prima puntata de La Caserma. Il suo passo dalle polverose aule de Il Collegio alle fredde camerate del nuovo docureality di Rai2 è stato breve ed in molti hanno apprezzato la sua presenza godendo del trash che ci ha già saputo regalare. In un primo momento sembrava che l’ex collegiale fosse pronto a mettersi in mostra al meglio nella Caserma ma poi tutto è cambiato rischiando grosso e finendo in punizione. In particolare, proprio nei primi minuti, le reclute hanno sostenuto una prova attitudinale e una prova fisica in cui proprio Ciupilan, insieme ai gemelli Lapresa, si sono scontrati per il ruolo del migliore. Tutto cambia però qualche momento dopo quando una sera, dopo il suono della tromba del silenzio, Ciupilan si fa trovare fuori dalla camerata dal temibile capo istruttore Daretti andando così incontro ad una sonora punizione nel bel mezzo dello spiazzale della Caserma.

Elena o Linda, George Ciupilan ha già puntato la sua preda?

Nonostante tutto quello che è successo, però, George Ciupilan ne La Caserma, ha avuto modo di mettersi in mostra e di notare le ragazze, le sue compagne di avventura, al grido di “ma queste spaccano qua”. Le prime a finire sotto la lente dell’ex collegiale sono state Elena Santoro e Linda. Proprio quest’ultima però sembra in vantaggio visto che la prima, arrivata ne La Caserma come la prima figlia di una coppia militare, si da un po’ troppe arie, almeno secondo il suo compagno di avventura. Questo lo spingerà a tirarsi indietro o sarà proprio loro il flirt di cui si parla nelle anticipazioni della puntata di questa sera?



