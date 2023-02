Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023: “Canterò Fiorella Mannoia”/ “Omaggio alle donne”

Elena Sofia Ricci annuncia il brano che porterà a Sanremo 2023: “E’ della Mannoia”

Elena Sofia Ricci, in occasione di un’intervista a RTL 102.5 News, ha svelato quale brano porterà al Festival di Sanremo 2023: “Ho chiamato Fiorella Mannoia per dirle che ho scelto un suo brano, Combattente, per l’arrivo sul palco dell’Ariston”. L’attrice ha svelato la ragione per la quale ha scelto la canzone dell’artista: “Il mio sarà un omaggio alle donne” svela in radio la Ricci.

Elena Sofia Ricci aggiunge: “Mi hanno chiesto il brano per l’entrata e ho scelto “Combattente” di Fiorella Mannoia, un brano in line con il personaggio di Olivia Battaglia che interpreto in Fiori sopra l’inferno e anche per me”. L’interprete di Che Dio ci aiuti rivela: “Il palco di Sanremo fa tremare le gambe a tutti, non so come facciano i cantanti. Ho un rito propiziatorio che mi porto dietro dal teatro ma non lo possiamo svelare, è un omaggio al mio primo maestro Mario Scaccia”.

Elena Sofia Ricci: “Il palco dell’Ariston è particolarmente insidioso”

Elena Sofia Ricci rappresenterà il film Fiori sopra l’inferno a Sanremo 2023 esibendosi con il brano Combattente di Fiorella Mannoia, chiaro omaggio alla forza delle donne. Ai microfoni di RTL 102.5 News, l’attrice svela di soffrire ancora la paura da palcoscenico: “Ieri ho debuttato al teatro Quirino a Roma e quella paura ce l’ho ancora, anzi, con gli anni aumenta perché ci sono maggiori aspettative. Quando sei più giovane sei meno consapevole.”

E ancora: “Il palco dell’Ariston è particolarmente insidioso ma sono tranquilla perché stavolta sarò lì per presentare Fiori sopra l’inferno, questo film a tre parti che partirà dal 13 febbraio. Sono sostenuta da Amadeus e Gianni Morandi che sono due amici, persone meravigliose e amici, sono serena. Certo, c’è la scalinata da affrontare”.

