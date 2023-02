Elena Sofia Ricci al Festival di Sanremo 2023 “Prometto che questa volta non canterò”/ Cos’è successo?

Elena Sofia Ricci ospite di Amadeus alla prima serata del Festival di Sanremo 2023: “Questa volta non canto ma…”

Elena Sofia Ricci ospite al Festival di Sanremo 2023. L’attrice non vede l’ora di tornare sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus nella serata di apertura e dare il suo contributo alla kermesse. Non è ancora chiaro quali temi tratterà Elena Sofia Ricci, ma la classe 1962 di certo non canterà. “In passato mi hanno costretta”, le parole ironiche dell’attrice riportate da Ansa. La Ricci scalpita, d’altra parte il palco dell’Ariston è sempre straordinariamente affascinante. “Sono felice e ansiosa per esserci nella serata del debutto, anche se per me non è la prima volta. Prometto che questa volta non canterò”, ha aggiunto, ricordando ironica le sue precedenti performances. “Quando in passato mi hanno costretto i risultati hanno lasciato a desiderare”.

Stefano Mainetti, chi è l'ex marito di Elena Sofia Ricci/ Perchè il matrimonio finito dopo 19 anni?

L’attrice, con ogni probabilità, si concentrerà sul presentare la nuova serie tv di cui è protagonista “Fiori sopra l’inferno”, in onda su Rai1 da lunedì 13 febbraio in prima serata. Oltre a ringraziare la Rai e il direttore artistico Amadeus, Elena Sofia Ricci alla vigilia della kermesse ha fatto “un doveroso ringraziamento al teatro Quirino che mi ha concesso una giornata dirottando il pubblico di altre date”.

Elena Sofia Ricci torna a Che Dio ci aiuti?/ "Fatica a separarmi, potrei fare..."

Elena Sofia Ricci pronta per la nuova serie “Fiori sopra l’inferno”: nuovo successo o flop?

Grande curiosità, quindi, di vedere all’opera Elena Sofia Ricci nella nuova serie tv. L’attrice scalpita, è convinta di aver realizzato un prodotto estremamente importante. In particolar modo, la protagonista della fiction l’affascina profondamente: “La mia Teresa (il personaggio da lei interpretato, ndr) non ha la pistola, la sua arma è la mente. Con la sua anima fragile ed instabile combatte il mostro fuori da sé ed il mostro dentro di sé”.

Grande gratitudine nei confronti della Rai, che secondo Elena Sofia Ricci è sempre pronta a misurarsi in nuove sfide: “Sono grata alla Rai che ogni tanto mette in campo una serie di tematiche importanti, come la malattia, accompagnata dal tema della solitudine di una donna che questa solitudine l’ha scelta, ma poi probabilmente ne ha paura nel momento in cui scopre la sua fragilità”. Cresce quindi l’attesa di vedere l’attrice toscana Elena Sofia Ricci protagonista in “Fiori sopra l’inferno”, una serie che, ricordiamo, è tratta dall’omonimo romanzo thriller di Ilaria Tuti.

Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023: "Canterò Fiorella Mannoia"/ "Omaggio alle donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA