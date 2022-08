Elena Vallortigara/ Diretta finale salto in alto Europei streaming video Rai, orario

Elena Vallortigara proverà ad emozionarci questa sera agli Europei di atletica 2022, perché alle ore 19.05 prenderà il via la finale del salto in alto femminile e naturalmente sogniamo la doppietta all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, dove Gimbo Tamberi tre sere fa ha vinto questa stessa gara al maschile. La tradizione del salto in alto è notevole in Italia e dobbiamo dire che sono le donne a fare la parte del leone, in particolare con la leggendaria Sara Simeoni, ma pure grazie ad Antonietta Di Martino. Proprio Elena Vallortigara ha rinverdito la tradizione il mese scorso con la medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene e ora proverà a ripetersi ad alto livello.

Finalmente in questa stagione abbiamo visto Elena Vallortigara in ottime condizioni fisiche e non a caso è arrivato il terzo posto ai Mondiali per la saltatrice friulana, già sul podio a livello giovanile sia ai Mondiali Under 18 sia ai Mondiali Under 20. Adesso l’obiettivo è quello di volare anche agli Europei, sfruttando naturalmente l’assenza di alcune rivali come la campionessa del Mondo Eleanor Patterson, che è australiana. La gara sarà in ogni caso imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Elena Vallortigara nel salto in alto agli Europei atletica 2022…

ELENA VALLORTIGARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE SALTO IN ALTO EUROPEI DI ATLETICA 2022

La finale del salto in alto femminile agli Europei di atletica 2022 con Elena Vallortigara sarà visibile in diretta tv: da palinsesto, la prima parte dovrebbe essere su Rai Sport + HD (canale numero 58) e poi si potrebbe passare su Rai Due in corso d’opera, mentre la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA FINALE DEL SALTO IN ALTO CON ELENA VALLORTIGARA

ELENA VALLORTIGARA, FINALE SALTO IN ALTO EUROPEI DI ATLETICA 2022: IL CONTESTO

Elena Vallortigara quindi sarà una delle protagoniste di spicco della finale del salto in alto femminile agli Europei di atletica 2022, come è giusto che sia per la medaglia di bronzo iridata della specialità. L’anno 2022 è stato finalmente positivo dal punto di vista agonistico per la saltatrice nata a Schio, in provincia di Vicenza, il 21 settembre 1991, che tra il 2007 e il 2010 vinse le già citate medaglie a livello giovanile ma non aveva ancora mai trovato l’acuto a livello assoluto, con il sesto posto proprio questo marzo ai Mondiali indoor di Belgrado ad annunciare un bel 2022 per Elena Vallortigara.

Alla nostra portacolori venerdì mattina nelle qualificazioni è bastato superare 1.87 alla prima prova, dopo un nullo alla quota d’entrata di 1.78 e poi un comodo 1.83. Si va a caccia della medaglia del salto in alto agli Europei di atletica 2022 con Elena Vallortigara, per sognare ancora: fra le concorrenti spiccano le tre ucraine Iryna Gerashchenko, Yaroslava Mahuchikh e Yuliya Levchenko. Purtroppo invece non ci sarà l’altra azzurra Erika Furlani, che è stata eliminata: ha superato 1.78 al primo tentativo, poi sono arrivati i tre nulli a 1.83.











