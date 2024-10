Siete alla ricerca dell’elenco treni garantiti in caso di sciopero in vista del weekend nero in cui dovremo fare i conti con un’agitazione che durerà 24 ore? Allora siete capitati nel posto giusto perché nelle prossime righe vedremo le principali informazioni per le più importanti compagnie che operano sul nostro territorio; ma innanzitutto è bene ricordare che l’agitazione durerà dalle ore 21 di sabato 12 ottobre, fino alle 20:59 di domenica 13 coinvolgendo tutto il personale di Trenitalia, Trenord, Tper e SAD (compagnia che opera sul territorio del Trentino) ed ovviamente i treni garantiti varieranno da azienda ad azienda.

Prima di entrare nel dettaglio dei treni garantiti in caso di sciopero, ci teniamo a far presente a tutti i viaggiatori che sarà sempre possibile annullare il viaggio e chiedere il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto: per quanto riguarda Trenitalia è importante farlo entro le 24 ore precedenti alla partenza del treno regionale, che si riducono ad appena 1 ore nel caso il biglietto fosse relativo ad una Freccia o ad un Intercity; mentre Trenord prevede solamente una finestra di 30 giorni dopo la fine dell’agitazione per richiedere il rimborso integrale, potendo – però – dimostrare di non aver effettivamente viaggiato.

L’elenco dei treni garantiti per lo sciopero di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024: Trenitalia, Trenord, SAD

Ma quindi, ci saranno dei treni garantiti anche per le 24 ore di agitazione che ci attendono all’orizzonte di sabato 12? La risposta è – ovviamente – positiva, ma tutto dipende da chi sarà il gestore della corsa soppressa perché nel caso di Trenord (essendo un fine settimane) non ci sarà alcun tipo di fascia o orario garantito; mentre per la SAD trentina – sempre fermo restando che sarà necessari controllare la sezione ‘Avvisi’ del sito dell’azienda per eventuali aggiornamenti – saranno garantite tutte le corse previste per le fasce 6-9 e 18-21.

Più complesso – invece – l’elenco dei treni garantiti per la compagnia statale Trenitalia perché molto dipenderà che si tratti di Frecce, Intercity o regionali: nei primi due casi esiste un elenco apposito consultabile nel dettaglio grazie al file che si può raggiungere cliccando su queste parole; mentre nel caso dei regionali bisognerà seguire questo indirizzo per poi selezionare – nel menù a tendina a fondo pagina – la propria regione di partenza per trovare il pdf dedicato. In ogni caso Trenitalia fa sapere che qualsiasi treno in transito all’inizio dell’agitazione giungerà – se è ad un’ora di distanza dal punto raggiunto – a destinazione, oppure si fermerà in una delle stazioni prima dell’arrivo.