Treni regionali, si cambia: stop al check in

Si cambia nuovamente per quanto riguarda i treni regionali: non sarà più necessario fare il check in, dopo che la regola era stata introdotta appena pochi mesi fa. La novità partirà da sabato 21 settembre: come in precedenza, dunque, al solo acquisto verrà validato il biglietto, che non avrà più bisogno di un ulteriore check in. Trenitalia ha spiegato che “questa novità è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo una maggiore comodità e riducendo il rischio di dimenticare di validare il biglietto prima di salire a bordo”.

Guasto Alta velocità, treni nel caos: ritardi e cancellazioni/ Rallentamenti per oltre due ore

La novità del check in, entrata in vigore solo pochi mesi fa, era stata in effetti contestata da molti pendolari e passeggeri, che non riuscivano a spiegarsi l’utilità di tale misura. Così facendo, dunque, si fa un passo indietro: ora sarà possibile acquistare un biglietto online sull’app di Trenitalia e poi far scansionare, in caso di controlli sul treno, direttamente il QR Code che viene inviato per email al momento dell’acquisto, senza la necessità di doverlo validare prima di salire sul mezzo di locomozione.

Treno deragliato a Milano: container contro convoglio/ Traffico in tilt, ritardi fino a 60 minuti

Treni regionali, stop al check in: permane la flessibilità

Dal 21 settembre i passeggeri non dovranno più validare il biglietto online. Dunque potranno prendere il treno dopo aver acquistato online il biglietto, senza dover necessariamente fare il check in in precedenza. Il nuovo sistema era stato introdotto ad agosto del 2024 e dopo un periodo di “tolleranza”, a gennaio i controlli avevano cominciato a multare chiunque non validasse il ticket prima di salire a bordo dei treni regionali. I viaggiatori, però, non hanno mai apprezzato questo nuovo metodo di validazione poiché scomodo e per tanti anche inutile.

“Potrete acquistare delle Maserati 'in sconto'”/ L'email “choc” di Stellantis agli operai cassintegrati

Con questa introduzione Trenitalia aveva spiegato di voler aumentare la flessibilità dei biglietti, poiché dal momento dell’acquisto sarebbe stato valido per quattro ore. Tale novità, comunque, permarrà anche se il check in verrà cancellato, anzi, i passeggeri potranno cambiare data e orario fino al giorno prima della partenza mentre il giorno stesso potranno cambiare gratuitamente l’orario, ma dovranno farlo prima dell’orario previsto di partenza, poiché a quel punto il biglietto si validerà automaticamente.