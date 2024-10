Quella di oggi è la vigilia di un weekend complicato a causa dello sciopero treni 12 ottobre 2024, una mobilitazione nazionale che coinvolgerà il personale del gruppo Fs, tra cui anche i lavoratori di Trenitalia e Tper. Il rischio che si registrino ritardi dei treni o che alcune corse possano essere cancellate è concreto, anzi non si esclude che possano esserci anche modifiche prima e dopo tale sciopero. Partiamo dalle motivazioni: i sindacati segnalano che sono in corso da mesi trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, senza novità, ma chiedono anche provvedimenti per garantire la sicurezza sul lavoro.

Sciopero dei treni di 24 ore sabato 12 e domenica 13 ottobre/ Tutte le info utili su orari e fasce garantite

Per quanto riguarda orari e modalità dell’agitazione, si inizia alle ore 21 di sabato 12 ottobre 2024, mentre finisce alle 20:59 di domenica 13 ottobre 2024, quindi di fatto la mobilitazione riguarda 24 ore.

Chi usufruisce di treni regionali può contare, però, su alcuni servizi indispensabili nelle fasce orarie più critiche, perché maggiormente frequentate, quindi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali, ma il discorso si complica, ad esempio, per Trenord, come vedremo, visto che l’agitazione cade a cavallo tra sabato e domenica, quindi nel weekend.

Sciopero treni 12 e 13 ottobre 2024, 24 ore di stop/ Trenitalia e Trenord: orari e fasce di garanzia

SCIOPERO TRENI 12 OTTOBRE 2024: REBUS CORSE GARANTITE

Chi ha necessità di usufruire dei treni Intercity e Frecce può visionare un elenco di treni garantiti quando viene proclamato uno sciopero: lo mette a disposizione Trenitalia (potete visualizzarlo cliccando qui) ed è valido dal 9 giugno al 14 dicembre di quest’anno.

Più in generale, vi suggeriamo di usufruire delle biglietterie e dell‘assistenza clienti per ricevere le informazioni necessarie sulla circolazione dei treni in tempo reale, ma c’è pure l’applicazione di Trenitalia, dove è presenza una sezione, che si chiama Infomobilità (disponibile anche sul sito ufficiale), così come la si trova sul sito e sull’applicazione di Trenord.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI OGGI, 5 OTTOBRE 2024/ Stop delle metro a Roma: disagi sulle linee A e B/B1

Quindi, ci saranno aggiornamenti riguardo le eventuali modifiche delle tratte. Potete altresì usufruire del numero verde, contattabile gratuitamente, 800 892021.

SCIOPERO TRENI 12 OTTOBRE 2024, CAOS TRENORD

Per quanto riguarda la Lombardia, l’agitazione creerà non pochi problemi a chi utilizza i treni Trenord a Milano e nel resto della regione, perché lo sciopero avviene in un giorno festivo, di conseguenza non sono previste fasce di garanzie, motivo per il quale non ci sono fasce in cui la circolazione dei treni può essere assicurata.

Di conseguenza, la circolazione dei treni regionali sarà a rischio per tutta la durata della mobilitazione, così come potrebbero esserci ripercussioni anche per il servizio aeroportuale.

SCIOPERO TRENI 12 OTTOBRE 2024: QUANDO È POSSIBILE RIMBORSO

I viaggiatori hanno la possibilità di rinunciare al proprio viaggio in virtù dei disagi legati allo sciopero treni 12 ottobre 2024, quindi possono chiedere il rimborso, ma se vengono rispettate precise condizioni, riportate da Trenitalia.

Ad esempio, per quanto riguarda Intercity e Frecce, è possibile chiedere il rimborso fino a un’ora prima dalla partenza del percorso, mentre per quelli regionali è possibile fino alla mezzanotte del giorno prima a quello dell’agitazione.

Se non volete chiedere il rimborso, l’alternativa è rappresentata in questo caso dalla riprogrammazione del viaggio, ma a patto che le condizioni di trasporto siano similari e che venga riprogrammato il prima possibile e in base anche alla disponibilità dei posti sul treno.