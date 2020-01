Elenoire Casalegno/ Ho riscoperto le priorità, la mia vita si è trasformata (Tv Talk)

Elenoire Casalegno torna oggi in Tv, ospite della trasmissione del pomeriggio di Rai 3, Tv Talk, pronta a commentare i fatti televisivi che hanno caratterizzato l’ultima settimana. La Casalegno, dopo l’esperienza vissuta come concorrente del Grande Fratello Vip si è trovata davanti all’opportunità di condurre su TV8 la trasmissione Vite da copertina, accanto a Giovanni Ciacci. Un vero e proprio rilancio dal punto di vista professionale e che è arrivato in concomitanza al periodo sereno anche sul piano sentimentale. Archiviata ormai la delusione per la fine del matrimonio con il dirigente televisivo, Sebastiano Lombardi, e dopo la breve relazione con un imprenditore, Marcello Corsi, la conduttrice è tornata a sorridere grazie ad Andrea, un uomo ben distante dal mondo dello spettacolo e che ora sembra finalmente renderla una donna felice. Broker di professione, l’uomo è stato paparazzato la scorsa estate insieme alla showgirl dal settimanale Chi ed a quanto pare i due avrebbero ufficializzato poi la loro relazione durante la festa di compleanno dell’ex gieffina organizzata dalla figlia Swami, avuta dalla relazione con il dj Ringo.

ELENOIRE CASALEGNO: LA SUA NUOVA VITA DOPO LE DIFFICOLTÀ

Oggi Elenoire Casalegno è tornata più sorridente che mai, forse merito proprio del ritrovato amore. Ed a confermarlo sono gli ultimi scatti pubblicati su Instagram, nei quali la showgirl appare in splendida forma e radiosa. Nelle ultime ore non si è fatto mancare uno scatto particolarmente audace in cui ironicamente commenta: “Selfie comodo”. La Casalegno si è fatta immortalare in abitino corto nero, mentre cerca di reggersi al tacco di una scarpa di color rosso fiammante. E mentre qualcuno le ha consigliato di smetterla con queste pose, alla luce dei quasi 50 anni (il prossimo maggio ne compirà 44), in tanti hanno invece apprezzato la foto definendola “illegale”, “meravigliosa”, “stupenda”. L’ultimo giorno del vecchio anno aveva invece postato una foto differente ma con una didascalia importante. “Sicuramente non è una delle mie foto migliori, e racconta un periodo difficile della mia vita, un ciclo pregno di ostacoli che sembravano non terminare mai”, ha esordito Elenoire. “Ed è proprio in quelle difficoltà che ho riscoperto i valori, le priorità, le mie potenzialità. E grazie a quelle complessità, la mia forza silente si è risvegliata”, ha proseguito. La Casalegno ha ribadito come dopo le troppe lacrime versate sia arrivato per lei il riscatto e “senza mollare mai, la mia vita si è trasformata”. Un ottimo messaggio in vista dell’inizio di un nuovo anno, rivolto a tutti i suoi follower ed un invito a non smettere mai di inseguire i propri sogni.

