Elenoire Casalegno/ “Racconteremo vita, morte e miracoli dei vip” (Vite da Copertina)

Elenoire Casalegno: “Grande Fratello? Resterà l’unico reality”

La co-conduzione di Vite da Copertina arriva in un momento davvero speciale per Elenoire Casalegno, che quest’anno ha festeggiato 25 anni di carriera. Dal concorso di bellezza “Look of the Year” al debutto in tv fino al grande successo e alla recente partecipazione al Grande Fratello Vip. Tra tutti i programmi a cui ha lavorato, Elenoire però ne ricorda due come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a RavennaeDintorni.it “Jammin significa molto. Ma sono una dei privilegiati che ha potuto lavorare accanto a Raimondo Vianello ai tempi di Pressing. Aveva un modo di fare unico, una ironia pungente a tratti macabra ma molto intelligente”. Parlando poi di reality show e della sua esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip, la Casalegno ha detto: “resterà anche l’unica. È giusto fare tutte le esperienze ma ripeterne alcune è da matti. Sono stati bravi a Mediaset a convincermi e io l’ho presa come esperimento per vedere cosa succedeva a chiudermi in una gabbia con 14 sconosciuti. Non ho mai desiderato vincere e a un certo punto, quando mi sono resa conto che avevo dato tutto e aveva preso tutto, ho fatto il possibile per uscire”.