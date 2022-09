Elenoire Ferruzzi contro Sonia Bruganelli e Soleil Sorge prima del GF Vip 7/ “Ces*a cattiva e presuntuosa…”

Elenoire Ferruzzi, saranno scintille con Sonia Bruganelli?

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 annunciati sul web c’è anche Elenoire Ferruzzi che, dalle indiscrezioni riportate anche dai maggiori blog, varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà diventando ufficialmente un’inquilina. La personalità di Elenoire incuriosisce il pubblico del reality che è sicuro che darà del filo da torcere agli altri concorrenti, ma anche all’opinionista Sonia Bruganelli alla luce dell’opinione che aveva di lei durante la sesta edizione del GF Vip.

Le talpe del Vicolo delle News, infatti, sui social, hanno pescato dei commenti fatti da Elenoire durante il Grande Fratello Vip 6. Come potete leggere qui, l’opinione della Ferruzzi sulla Bruganelli fa pensare a futuri scontri tra le due. “Una ces*a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone”, scrive la Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi contro Soleil Sorge

Come si intuisce da ciò che hanno scritto le talpe del Vicolo delle News, Elenoire Ferruzzi ha seguito tutta la scorsa edizione del Grande Fratello Vip lasciandosi andare anche a commenti sul triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Nei confronti di quest’ultima che, con l’inizio della settima stagione condurrà il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, non è mai stata tenerissima. “Delia è una donna ferita e comunque sia vero o non vero lo ha fatto apposta, lei si è pure permessa di giudicarla ma che coraggio sta cretina che dall’inizio che fa la Tro*a con quello con quella faccia di mer*a che si ritrova“, aveva scritto in un primo commento che potete leggere cliccando qui.

“Sicuramente ma passa un bruttissimo messaggio e comunque una donna che fa la cret*na con un uomo sposato o impegnato è una tro*a e lo ribadisco. E voi delle corn*te felici e contente se stimate quella cogl*ona”, aveva ribadito successivamente come potete leggere qui.











