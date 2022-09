Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro: coccole bollenti al GF Vip 7/ Baci, carezze e…

Elenoire Ferruzzi dimentica Luca Salatino con Daniele Dal Moro?

L’atmosfera, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, comincia a diventare calda. Elenoire Ferruzzi, in particolare, apprezza sempre di più i concorrenti uomini scelti da Alfonso Signorini. Dopo aver mostrato il proprio interesse nei confronti di Luca Salatino con cui, però, dopo una lite, il rapporto è congelato, la Ferruzzi ha posato gli occhi su Daniele Dal Moro.

L’ex gieffino ha varcato la porta rossa di Cinecittà durante la seconda puntata e la sua bellezza ha colpito immediatamente Elenoire che ha ammesso di apprezzare non solo il viso del veronese, ma anche il fisico muscoloso e super allenato. Nel pomeriggio di ieri, così, è riuscita a ritagliarsi un momento per trascorrere del tempo con lui e, tra una chiacchiera e l’altra, non sono mancate le coccole.

Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro scatenano il web

Coccole a letto per Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro nella giornata di ieri. L’ex gieffino si è sdraiato a petto nudo accanto alla Ferruzzi che ha cominciato ad accarezzarlo lasciandogli anche dei baci prima sulla spalla e poi sulla schiena. Daniele, di fronte alle attenzioni di Elenoire, non ha mai perso il sorriso.

Le coccole tra i due vipponi, tuttavia, hanno diviso il popolo del web. In tanti invitano la Ferruzzi ad avere un atteggiamento diverso con gli uomini preferendo ascoltare i suoi discorsi.

Carissima Elenoire prima di criticare e giudicare gli altri, dovresti farti un esame di coscenza. Il tuo glow down in solo quattro giorni è a dir poco evidente #GFvippic.twitter.com/0UdHp5Qve0 — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) September 23, 2022













