Luca Salatino e Sara Manfuso abbandonano il Grande Fratello Vip 7?/ “É una tortura…”

Sara Manfuso in crisi al Grande Fratello Vip 2022

Sono passati solo cinque giorni da quando i nuovi vipponi hanno varcato la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 7, ma cominciano ad esserci già le prime crisi. Sara Manfuso, in particolare, ha ammesso di pensare al ritiro. La giornalista, secondo le osservazioni attente del popolo del web, starebbe pensando di abbandonare definitivamente il reality nonostante si sia integrata bene e abbia già legato con diversi concorrenti come Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi. La lontananza dagli affetti e la reclusione in una casa con persone estranee, tuttavia, starebbe mettendo a dura prova la serenità di Sara che ha confermato quella che era una semplice sensazione del web.

Durante una chiacchierata con Luca Salatino, Sara non ha nascosto la voglia di lasciare tutto e tornare a casa. Lo stesso Luca ha ammesso di capirla e di avere lo stesso pensiero sentendo fortemente la mancanza della fidanzata Soraia che, nelle scorse ore, ha lanciato un duro attacco proprio alla Manfuso.

Sin dalle prime ore di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7, Luca Salatino è stato assalito da un profondo senso di nostalgia e malinconia che lo ha portato a piangere. Più i giorni passano e più l’ansia assale Luca che, parlando con Sara Manfuso, ha spiegato anche di essere preoccupato per la madre. “Qua dentro è come una tortura, una violenza, ti capisco”, ha ammesso la Manfuso.

“Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire” – ha confessato l’ex tronista che ha poi aggiunto – “In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”. Luca e Sara, dunque, abbandoneranno davvero il reality?

