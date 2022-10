Elenoire Ferruzzi, frase choc al GF Vip/ “Vorrei leccare le pa*e ad Antonino”

Elenoire Ferruzzi fa una confessione spinta su Antonino in diretta: il web è indignato

Elenoire Ferruzzi è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022; personaggio eccentrico, schietto, forse anche troppo, che suscita spesso polemiche. C’è chi la odia e chi la ama, difficile trovare una via mediana con un carattere come il suo.

Dopo il flirt con Daniele Dal Moro, l’attrice potrebbe essersi spinta troppo oltre. Nel cuore della notte, in confidenza con gli atri concorrenti, Elenoire Ferruzzi dichiara: “Vorrei leccare le pa*e ad Antonino; pa*le, fotopa*le e c*lo“. Alle risate degli atri inquilini risponde: “Sì madonna, sarebbe proprio eccitante“. Le parole dette dall’attrice sono diventate virali e hanno indignato il web che si ribella a questo tipo di esternazioni. Alfonso Signorini sarà disposto ad intervenire su quanto detto dalla gieffina, o chiuderà un occhio sul politicamente corretto? Qui sotto, il video:

Elenoire Ferruzzi, dopo di lei anche Alberto De Pisis fa una battuta su Antonino

Dopo la pesante confessione di Elenoire Ferruzzi su Antonino, si aggiunge anche Alberto De Pisis che fa una battuta hot al parrucchiere.

Mentre l’ex di Belen e Alberto stavano chiacchierando sul letto, l’argomento diviene a un tratto molto piccante e specifico. L’ex di Tylor Mega dichiara: “Ma il tuo cresce? – riferito alla parte intima maschile – no perchè ci sono quelli piccoli che poi diventano dei razzi. Il tuo di base è piccolo“. Ad assistere a questa chiacchierata spinta c’è anche Giaele, seduta sul letto insieme ai due gieffini. Insomma, sembra che non sia solo Elenoire Ferruzzi a rischiare una bella tirata d’orecchie dagli autori del Grande Fratello Vip 2022, dal conduttore e dalle opinioniste. Le clip potrebbero essere riprese anche durante la puntata. Come andrà finire?

