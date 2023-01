Elenoire Ferruzzi, nuovo affondo a Nikita: “Falsa e stratega”/ “L’amicizia con Antonella? La prende in giro!”

GF Vip, Elenoire Ferruzzi lancia nuove accuse a Nikita Pelizon

Dopo aver stroncato la coppia Daniele Dal Moro-Oriana Marzoli, Elenoire Ferruzzi è tornata a lanciare stoccate a Nikita Pelizon. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip continua a non avere una buona opinione di lei, accusandola di essere totalmente finta, dal rapporto con Daniele a quello più recente con Antonella Fiordelisi.

GF Vip: Elenoire Ferruzzi stronca Daniele e Oriana/ "E' incoerente, a me diceva…"

“Lei è una stratega, – ha tuonato la Ferruzzi parlando di Nikita in un’intervista rilasciata a Novella 2000 – e riesce a mostrare a chi la segue ciò che non è. Non è ciò che le persone pensano, ed è molto brava in questo.” Ha quindi proseguito: “In lei non c’è e non c’è mai stato nulla di vero, dall’inizio alla fine. Quando vede qualcuno che piace a un’altra gli si avvicina apposta. L’ha fatto con me quando ero vicina a Luca, poi con Daniele… Con lui, anzi, per carità!”

Stefano Fiordelisi tuona contro il Grande Fratello Vip/ "Il bullismo vale solo quando apri la porta rossa”

Elenoire Ferruzzi: “Nikita Pelizon? Sta solo prendendo in giro Antonella Fiordelisi”

E di Daniele che ha invece un bel rapporto con Nikita la Ferruzzi ha detto: “Ma lui non ha considerazione di nessuno, mi creda. Sarò troppo categorica? No, perché è così.” È invece molto buona l’opinione che Elenoire ha di Antonella, una delle concorrente più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Di lei ha infatti detto: “No, lei non è falsa. È molto schietta, irruente, istintiva, ma vera. La conosco bene. Mi ha sempre molto stimata e rispettata. È anche sensibile e generosa quando vuole bene a qualcuno.”

Edoardo Tavassi, lite con Antonella Fiordelisi "Vuoi fare la vittima"/ Lei "Sto male"

Ha anzi aggiunto: “In Casa ha parecchi nemici perché almeno l’80% della società non ama le persone sincere e schiette.” Infine in merito all’amicizia di Antonella con Nikita: “Non ho idea, perché Nikita è una stratega, quindi è capace di fare qualsiasi cosa. – ha ammesso la Ferruzzi, concludendo – Probabilmente si sta prendendo gioco di Antonella. A Nikita interessa solo il suo gioco, e di buttar fuori la gente.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA