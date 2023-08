Elenoire Ferruzzi: “Offese ad Antonella Clerici? Mi hanno hackerato il profilo”/ Web non le crede: “Falsa”

Elenoire Ferruzzi offende Antonella Clerici poi annuncia: “Non sono io, mi hanno hackerato il profilo”

Ha scatenato una vera e propria polemica sul web il commento lasciato da Elenoire Ferruzzi sotto una foto postata di recente da Antonella Clerici. La conduttrice ha voluto mostrarsi su Instagram senza trucco e senza alcun filtro, sottolineando l’importanza della semplicità. Tra i commenti ricevuti dalla Clerici è spiccato quello dell’ex gieffina, che l’ha definita “un uomo”.

Elenoire Ferruzzi offende la foto senza flirti della Clerici/ "Sembri un uomo", web si infuria

Non di certo un complimento, anche se la prima risposta di Elenoire alle critiche ricevute per queste parole è stata: “Essere paragonata a un uomo non è un insulto ok? Vuoi che ti faccio un disegno? Quale sarebbe l’insulto? Una donna intelligente si mette a ridere. Multa che facendo un affare di stato per niente, giusto per il gusto di attaccarmi. Sono io che ricevo insulti disumani tutti i giorni e nessuno di voi interviene pezzi di merd* schifosi!”

Maelle, figlia Antonella Clerici/ La conduttrice: "All'inizio rifiutava la mia storia con Vittorio Garrone"

Elenoire Ferruzzi rivela di essere stata hackerata ma il web non le crede

Dopo l’insulto ad Antonella Clerici, Elenoire sarebbe dunque intervenuta per minimizzare le sue parole. Poi però, poco dopo, ecco il colpo di scena: l’ex gieffina ha annunciato che il profilo le sarebbe stato hackerato e che dunque i commenti scritti alla Clerici non provenivano da lei. “Ragazzi mi hanno hakerato il profilo è successo un disastro! Scusate ho letto cose disumane non ero io .Elenoire Ferruzzi”, poi ha aggiunto “Vi chiedo per cortesia di cancellare i commenti. Perché i malfattori rispondevano in modo orripilante. Sono scioccata. Grazie”. Molti utenti hanno tuttavia ammesso di non credere alle sue parole, trovando la sua ina ‘pezza’ da mettere sull’errore commesso. C’è infatti chi scrive: “Ma dai ma non sei nemmeno più credibile, dai ammetti i tuoi errori chiedi scusa e basta.”; o ancora “Quando la pezza è peggio del buco…”.

Vittorio Garrone, chi è il compagno di Antonella Clerici/ Dal primo incontro alla famiglia allargata di oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)













© RIPRODUZIONE RISERVATA