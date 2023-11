Elenoire Ferruzzi stronca Perla Vatiero e Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ “Basta con ‘ste sfigate!”

Grande Fratello 2023: il pensiero di Elenoire Ferruzzi sul “triangolo” Perla-Mirko-Greta

La 22a puntata del Grande Fratello 2023 è stata una calamita per telespettatori e appassionati; la curiosità era tutta rivolta al triangolo amoroso di questa edizione con Mirko Brunetti a fare da baricentro. Prima l’ingresso della sua ex fidanzata, Perla Vatiero, come nuova concorrente; poi la vicinanza, le tenerezze e la complicità evidente che hanno portato l’attuale compagna del giovane, Greta Rossetti, a prendere una posizione netta.

L’ultima diretta del Grande Fratello 2023 è stata una giostra di confronti e faccia a faccia; Perla Vatiero e Greta Rossetti hanno finalmente avuto modo di chiarirsi anche in riferimento a quanto accaduto a Temptation Island. Mirko Brunetti si è invece confrontato con entrambe senza che però emergesse una posizione chiara e definitiva in un senso o nell’altro.

Elenoire Ferruzzi senza freni contro Perla Vatiero e Greta Rossetti: “Ma che cogl*oni!”

Non è la prima volta che al Grande Fratello si creano intrecci di questo tipo; certo è che il prossimo ingresso di Greta Rossetti come nuova concorrente realizzerà una convivenza incandescente data la presenza in Casa non solo di Mirko Brunetti ma anche di Perla Vatiero. Un ex volto del reality però non sembra gradire l’attuale tema dominante; come riporta Novella 2000, Elenoire Ferruzzi si è scagliata con veemenza contro il trittico e il programma in generale.

“Ma che cogl*oni, ma basta con ste ca*zate di ste due sfigate; Cacca e Pirla o come si chiamano! La gente ne ha pieni i cogl*oni di farsi prendere per il cu*o! Mio Dio, basta!”. Queste le esternazioni colorite – riportate dal portale – di Elenoire Ferruzzi pubblicate sui social e relative all’intreccio sentimentale tra Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. L’ex GF Vip ci ha abituati nel tempo a reazioni e considerazioni piuttosto forti e anche in questa circostanza non ha filtrato il suo dissenso rispetto agli ultimi accadimenti al Grande Fratello 2023.

