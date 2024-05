Eleonora Albrecht, chi è la moglie di Flavio Parenti/ Dalla moda alla recitazione: l’incontro sul set

Eleonora Albrecht, chi è la moglie di Flavio Parenti: dalle passerelle alla recitazione

Eleonora Albrecht è la moglie di Flavio Parenti, attore che interpreta Tancredi ne Il Paradiso delle Signore e che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1, nel salotto de La volta buona. Nata a Roma, classe 1985, la Albrecht condivide con il marito la passione per la recitazione essendo anche lei un’affermata attrice di cinema e tv. Il suo curriculum è piuttosto invidiabile e, prima di avvicinarsi alla recitazione, l’ha vista debuttare come modella da giovanissima a soli 4 anni.

La carriera sulle passerelle l’ha portata a girare il mondo, da Roma a Milano, da Londra a New York, sino alla decisione di abbracciare la grande passione che ha sempre coltivato per il cinema, studiando recitazione tra Parigi, Roma e Los Angeles. Ma quali sono i suoi più grandi successi? Sul grande schermo è stata diretta da Francesca Comencini in Un giorno speciale, film del 2012, ma è sul piccolo schermo che vanta una ricchissima carriera.

Flavio Parenti e la moglie Eleonora Albrecht: il colpo di fulmine sul set

La carriera di Eleonora Albrecht, moglie di Flavio Parenti, è legata a numerose celebri fiction cui ha preso parte, soprattutto negli anni ’10 del 2000: da Ho sposato uno sbirro a Don Matteo, da Provaci ancora prof! a Che Dio ci aiuti, sino a Non dirlo al mio capo. E, proprio sul set di un’altra celebre fiction, Distretto di polizia, l’attrice ha conosciuto Flavio Parenti. Un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha portati ad innamorarsi e mettere su famiglia con la nascita della figlia Elettra nel 2017.

La coppia è molto riservata e, in una delle rare interviste rilasciate in tv, a Vieni da me nel 2019, l’attore aveva raccontato a cuore aperto il grande amore per la moglie: “Ci siamo conosciuti più di dieci anni fa. Ci siamo incontrati e il giorno dopo stavamo insieme”.











