Uomini e Donne, Mario Verona e Milena Parisi sono fidanzati?/ Weekend insieme dopo la lite con Ilenia

La stagione di Uomini e Donne si avvicina alla sua conclusione ma non prima di aver regalato le ultime perle con annessi colpi di scena. Al centro dell’attenzione sembra essere finito Mario Verona, soprattutto dopo i tafferugli recenti con Ilenia. Il cavalier del parterre over aveva scelto, alcuni giorni fa, di chiudere la frequentazione con la dama con l’idea di concentrarsi con Milena Parisi.

Dopo la chiusura, tra Mario Verona e Ilenia non sono mancati gli strascichi soprattutto per le recriminazioni della dama che poco avrebbe compreso la troppa ‘staticità’ del cavaliere. A quanto pare, le sue parole sarebbero subito state seguite dai fatti dato che già in puntata aveva chiarito di voler portare avanti la frequentazione con Milena Parisi.

Mario Verona, dalle parole ai fatti: viaggio a Catania per Milena Parisi

Mario Verona e Milena Parisi sono fidanzati? Questa la domanda che aleggia tra i fan di Uomini e Donne soprattutto dopo gli scatti pubblicati dal cavaliere lo scorso fine settimana. Stando a quanto racconta Il Vicolo delle News, con la dama avrebbe trascorso un sereno e romantico weekend dando dunque seguito al proposito di voler portare avanti con serietà la frequentazione. Mario Verona si sarebbe recato direttamente a Catania, città di Milena Parisi, e le foto in questione testimoniano una discreta sintonia tra i due. Una nuova coppia è prossima ad essere celebrata a Uomini e Donne? I prossimi giorni saranno forse cruciali per scoprirlo.











