Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio di nuovo genitori/ È nata Mia Annabelle

La famiglia Di Vaio cresce ancora. Eleonora Brunacci e Mariano, noto influencer e modello, hanno dato alla luce la loro quarta meraviglia, prima figlia femmina. La piccola si chiama Mia Annabelle e come ha riferito Mariano Di Vaio, non è stato un parto facile per Eleonora, ma fortunatamente è andato tutto bene nonostante qualche imprevisto. Ad annunciare l’arrivo della bimba è stato proprio il famosissimo modello e testimonial di importanti marchi.

Mariano Di Vaio ha scritto sui social: “Il Signore ha fatto grandi cose per noi e siamo pieni di gioia. Benvenuta Mia Annabelle Di Vaio. È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei quattro, ma Dio è stato meraviglioso e ha protetto la mia principessa e mia moglie. Grazie per tutti i messaggi, vi vogliamo bene, ora Eleonora sta bene. Le farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà”. Al fianco di questa splendida dedica, la foto della mano della piccola Mia Annabelle con quella del papà, strette insieme. Un’emozione unica per Mariano ed Eleonora, che fino ad ora avevano messo al mondo tre bellissimi maschietti. La famiglia si allarga e finalmente arriva anche la tanto attesa bimba.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: la vita con 3 figli maschi

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci avevano annunciato la quarta gravidanza con un reel a cui ha partecipato tutta la famiglia. Con estrema gioia dei genitori e dei fratellini stessi, avevano comunicato che la loro famiglia si sarebbe allargata accogliendo una bimba, dopo tre maschietti. La coppia, infatti, ha già tre maschi: Nathan Leone, che il 27 novembre ha compiuto 5 anni, Leonardo Liam di quasi 4 anni, e Filiberto Noah che invece ha 2 anni. “Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé”, aveva scritto la Brunacci nell’annuncio della gravidanza.

La coppia è sposata dal 27 settembre 2015: si sono conosciuti per lavoro. Eleonora è infatti un avvocato ed era una collaboratrice di Mariano prima che scoppiasse l’amore. Per stare più vicino al marito, Eleonora Brunacci ha lasciato il lavoro nello studio legale in cui lavorava, per intraprendere insieme a lui un progetto nel settore fashion. I due hanno creato insieme un e-commerce dal nome ‘Nohow, attraverso cui si possono comprare capi d’abbigliamento sempre aggiornati e al passo con la moda. Mariano, infatti, è un notissimo modello: ha sfilato per marchi importantissimi e molto conosciuti, come Dolce e Gabbana. Il loro, dunque, è un rapporto solidissimo non solo nella vita, ma anche nel lavoro. Un’unione oggi ancora più salda dopo la nascita della piccola Mia Annabelle.

