ELEONORA CARESSA, INVIATA DI STRISCIA LA NOTIZIA CON IL PADRE FABIO CARESSA

Nuova esperienza televisiva per Eleonora Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: è inviata di Striscia la Notizia insieme al padre, con cui aveva partecipato a Pechino Express. Nonostante la giovane età e il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo, la 19enne che si fa chiamare anche “Leo” non trascura gli studi, infatti è iscritta alla Statale di Milano, in particolare alla facoltà di Scienze umanistiche per la comunicazione, dopo aver ottenuto il diploma al liceo delle Scienze umane sempre a Milano.

Velina bionda Striscia la Notizia: quando viene scelta?/ Data finale e chi è Sofia Derivi che è già passata

Gli studi si intrecciano, dunque, alla passione che vuole trasformare nella sua attività principale, ma le piace anche viaggiare. A differenza di quel che si può pensare per via del legame col padre, non nutre alcuna passione sportiva, ma è comunque molto competitiva. Invece, condivide con la mamma Benedetta Parodi la passione per la cucina, anche se a differenza della madre non sa cucinare, e per i libri.

Chi è la Velina bionda di Striscia la Notizia?/ Sceglie il pubblico: ecco come

Infatti, insieme condividono sui social dei video in cui si suggeriscono vicendevolmente delle letture. Per quanto riguarda sempre la sua vita privata, secondo Il Messaggero è legata sentimentalmente ad Alessandro Rivolta, un giovane studente milanese.

ELEONORA CARESSA E IL SOGNO DELLA TV

Il debutto a Striscia la Notizia di Eleonora Caressa con papà Fabio non è recente: da settembre hanno la rubrica “Oscar dei Caressas” con cui premiano alcuni fatti particolari, tra gaffe e battibecchi in tv. Già al termine dell’esperienza di Pechino Express aveva aperto alla possibilità di continuare a lavorare nel mondo della tv.

Guillermo Mariotto, tapiro Striscia e confessa: "Ecco a chi era rivolto insulto choc"/ Escluso da Ballando?

Infatti, in un’intervista a Vanity Fair confermò il suo interesse per questo mondo, dicendosi disposta a lavorare anche dietro le quinte. Ad esempio, aprì alla possibilità di diventare un’autrice tv. Di sicuro può contare sul sostegno dei suoi genitori, visto che Fabio Caressa in occasione di quella stessa intervista dichiarò che vedeva benissimo la figlia in tv, assicurando che è dotata di tutte le qualità per ritagliarsi il suo spazio.

In effetti, ci sta mettendo del suo e sta cercando di sfruttare al meglio l’occasione di Striscia la Notizia con la rubrica condivisa con il padre, magari prima di spiccare il volo da sola. Ma Eleonora Caressa è anche molto attenta alle questioni sociali, è una femminista e attivista, partecipando ad esempio a manifestazioni per l’8 marzo e per la tutela dell’ambiente.