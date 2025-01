Matilde, Eleonora e Diego sono i figli nati dall’amore tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa. La coppia, sposata dall’11 luglio del 1999, è una delle più longeve del mondo dello spettacolo e della televisione. Un amore che i due hanno deciso di celebrare nuovamente dopo 25 anni con una rinnovata promessa nella splendida cornice della Maldive. Dalla loro unione sono nati anche tre splendidi figli: Matilde, Eleonora e Diego. Una bellissima famiglia anche se non mancano i battibecchi come capita puntualmente ogni anno durante la preparazione dell’albero di Natale. “Lui le vuole colorate, io bianche o dorate” – ha raccontato la conduttrice televisiva rivelando – “alla fine vince Fabio, lo diverte di più l’atmosfera pop, diciamo pure kitsch”.

Da più di 25 anni Benedetta Parodi e Fabio Caressa si amano con il primo giorno e dopo così tanti anni la conduttrice ha ammesso che si sono migliorati a vicenda. “Stare insieme ha dato un equilibrio alle nostre vite” – ha detto la conduttrice a cui ha fatto eco il giornalista sportivo – “ci supportiamo sempre”.

Chi sono i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa? Matilde, Eleonora e Diego: cosa fanno e cosa sappiamo di loro

Ma chi sono i figli Matilde, Eleonora e Diego Caressa? A svelare qualche dettaglio in più su di loro sono stati i genitori Fabio Caressa e Benedetta Parodi ospiti di Radio Deejay. In particolare sulla primogenita Matilde i due hanno raccontato che sta cercando di farsi conoscere ed apprezzare nell’industria discografica. “Ha cominciato tanto presto a cantare, noi l’abbiamo supportata” – hanno raccontato i genitori che l’hanno sempre assecondata e sostenuta accompagnandola anche al primo provino. Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono consapevoli che è un settore molto difficile e complicato dove c’è tanta concorrente, ma credono in lei: “scrive la sua musica, pubblica. È dura, ma bisogna insistere”.

Poi c’è Eleonora Caressa che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al programma Pechino Express dove ha partecipato in coppia con il padre Fabio. Un’esperienza che il giornalista sportivo ricorda con grande affetto: “è cresciuta tantissimo e mi ha dimostrato di essere una donna”. Infine c’è Diego Caressa, il piccolo di casa, che è molto timido e riservato. Il suo nome, a detta della mamma, è nato dalla sua passione per “Zorro, Diego de la Vega”: “da grande sarà uno spadaccino”.