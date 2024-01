Eleonora Cecere chi è, la showgirl di Non è la Rai/ “Programma importante per la mia crescita artistica”

Eleonora Cecere chi è: carriera e vita privata

Questo pomeriggio, il salotto de La volta buona accoglierà una nuova ospite: Eleonora Cecere. La showgirl è nota per aver partecipato al noto programma televisivo di Boncompagni, Non è la Rai che ha lanciato molte personalità nel mondo dello spettacolo: “Quel programma per me è stato molto importante sia per la mia formazione che per la mia crescita artistica – ha detto Cecere a I Lunatici– una grandissima scuola. Avevo 12 anni. Eravamo e siamo ancora ragazze molto semplici. Ci divertivamo tantissimo oltre a lavorare”.

Nata nel 10 ottobre 1978 in provincia di Roma, sin da piccola ha sempre avuto la passione per la televisione. Ha studiato danza e recitazione per poi giungere a soli 13 anni al successo. La showgirl ha anche avuto un’esperienza in teatro con Barbara D’Urso e Enrico Montesano. Dal punto di vista della sua vita privata è sposata con il noto regista e produttore teatrale Luigi Galdiero. Dal loro amore sono nati due figli: Karole (2013) e Marlene (2015).

Eleonora Cecere: da ‘Non è la Rai’ al lavoro di vigilantes

Eleonora Cecere, nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Radio 2 nel format I Lunatici, ha spiegato come abbia dovuto lasciare il teatro, in seguito al covid, per poi trovare un posto come vigilantes.

“Lavoro in una società di vigilanza con servizi fiduciari e ancora oggi faccio la vigilantes. Lo dico con molta fierezza. C’è da dire che però è un lavoro che ti porta a stare anche dodici ore fuori casa. O a fare turni fino all’una di notte. È un lavoro di cui sono contenta, certo che non era il mio sogno […] Nel mio piccolo ho ormai trentasette anni di carriera. Ho lavorato con dei grandissimi, tipo Fellini, Gassman, Scola, Castellitto, Garinei e Giovannini” ha raccontato.

