Chi è il marito di Eleonora Daniele? Si chiama Giulio Tassoni e non è conosciuto nel mondo dello spettacolo. La conduttrice si è sposata con lui dopo tanti anni di fidanzamento e ha vissuto con la moglie momenti molto difficili. Uno fra questi la tragica scomparsa del fratello autistico di Eleonora Daniele, morto nel 2015. Non tutti sanno che Giulio Tassoni ha origini nobili ed è imparentato con un famoso scrittore italiano di molto tempo fa.

Di certo, il marito di Eleonora Daniele non è molto conosciuto al pubblico, anche perchè ha sempre preferito stare lontano dai riflettori. Di lavoro è un imprenditore che a Roma si occupa di portare avanti una società farmaceutica ma ha anche a che fare con il settore della cosmesi. La sua famiglia discende da Alessandro Tassoni, scrittore vissuto a cavallo tra ‘500 e ‘600 divenuto celebre per aver pubblicato “La secchia rapita“. Infatti, Giulio Tassoni ha ereditato il titolo di “conte”. Il marito di Eleonora Daniele non ha i social e si è sempre dimostrato molto riservato.

Giulio Tassoni e Eleonora Daniele si sono fidanzati nel 2002 dopo essersi conosciuti allo storico locale “Piper” in quel di Roma. La conduttrice, durante alcune interviste ha svelato che tra di loro non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma che si sono conosciuti nel corso del tempo e innamorati con pazienza. Pare infatti che Giulio Tassoni all’inizio non volesse intraprendere una conoscenza con la donna, ma che anzi avesse ignorato totalmente il corteggiamento di Eleonora Daniele. Ad una cena di amici in comune, poco tempo dopo, hanno iniziato a conoscersi e da quel momento sono diventati inseparabili.

Di certo pare che i “grandi passi” li abbia fatti sempre lei, che ha raccontato che in un momento di crisi gli ha fatto recapitare un mazzo di rose la mattina presto. D’altro canto, Giulio Tassoni le è sempre rimasto vicino nei momenti più bui, come la morte di Luigi, suo fratello. Una perdita che ancora oggi la conduttrice considera difficilissima da superare e che ricorda con tantissimo dolore: “Penso che in quel momento sia morta anche io. Perché si dice sempre che poi una cosa del genere si supera, ma non la superi una cosa così“.