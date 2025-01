Chi sono Giulio Tassoni e Carlotta, rispettivamente marito e figlia della famosissima conduttrice – ormai volto storico del programma Storie Italiane – Eleonora Daniele? Domande che (quasi certamente) staranno rimbalzando nella mente di moltissimi appassionati di cronaca rosa e ‘gossippari’ proprio in questo momento, in occasione dell’ospitata della conduttrice nello studio del programma di Italia 1 Le Iene dove terrà il consueto discorso che – tra un argomento e l’altro – potrebbe trattare sia il suo recente libro dedicato alle malattie mentali, sia al marito che alla figlia.

Giulio Tassoni, chi è il marito di Eleonora Daniele/ L'incontro galeotto avvenuto al Piper

Tra queste righe – ovviamente – indagheremo nella vita privata di Giulio Tassoni e Carlotta marito e figlia di Eleonora Daniele, per capire chi siano e cercare di dare una risposta a tutti voi curiosi in cerca di informazioni; ma prima di arrivarci è interessante notare che la coppia sembra essersi conosciuta nell’ormai lontano 2002 quando si trovarono entrambi per caso nelle sale del famosissimo club Piper di Roma: da lì – tuttavia – passarono ancora diversi mesi prima del loro secondo incontro casuale in occasione di una cena a casa di amici in comune e proprio in quel momento sembra essere scoppiato un amore che resiste fortissimo alla dura prova del tempo.

Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ La conduttrice: "c’è sempre stato nelle difficoltà e non solo"

Chi sono Giulio Tassoni e Carlotta: il marito di Eleonora Daniele e la prima figlia nata nel 2020

Di fatto Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni si sono frequentati per parecchi anni prima di decidere di convolare a nozze: la data fissata fu quella del 14 settembre 2019 e dopo poco meno di un anno – e dobbiamo saltare avanti fino al maggio del 2020 – diedero alla luce anche la loro primogenita Carlotta; ad oggi la piccola ha poco più di 4 anni e la coppia non ha mai nascosto il desiderio – ad oggi non ancora realizzato, soprattutto perché la stessa Eleonora Daniela confessò di non volersi “accanire” – di darle un fratellino o una sorellina.

Sul conto di Giulio Tassoni, marito di Eleonora Daniele, ai più curiosi tra voi dobbiamo subito chiarire che – purtroppo – non abbiamo grandissime informazioni per via della sua avversione ai riflettori della cronaca rosa: sappiamo per certo – tuttavia – che vanta il titolo di ‘conte’ per essere uno dei discendenti diretti del famossisimo autore de ‘La secchia rapita’ Alessandro Tassoni; così come (a dispetto del cognome che fa pensare subito alla famosa cedrata) sappiamo anche che possiede e dirige un’azienda dedita al settore della farmaceutica e della cosmesi.