Eleonora Daniele/ “Fabrizio Corona deve accettare le regole” (Domenica In)

Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane, sarà tra le ospiti di oggi di Domenica In, protagonista di un’intervista e pronta a vivere tutte le emozioni della puntata insieme al pubblico. Con i suoi ospiti Mara Venier ci tiene ad imporsi ancora una volta nella sfida auditel e non è da escludere che ci riesca considerando i nomi che la conduttrice tiene in caldo per oggi, oltre a quello di Eleonora Daniele. Nel corso della trasmissione sono attesi Rocio Munoz Morales, Peppino di Capri, il musicista Povia e forse anche Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Il numero uno dei blucerchiati era già stato ospite la settimana scorsa ma aveva promesso che sarebbe tornato per proseguire l’intervista con Mara. Prevista anche la partecipazione di Pamela Prati e Veronica Paccagnella.

Eleonora Daniele, quel Tapiro D’Oro di Striscia

Eleonora Daniele, non molto tempo fa, era finita nel mirino di Striscia la Notizia a causa della polemica sulla canzone Rolls Royce di Achille Lauro. L’inviato di Mediaset, Valerio Staffelli, le aveva consegnato il “premio” per aver difeso l’artista dalle accuse sui riferimenti all’ecstasy nella sua canzone di Sanremo. Di certo la Daniele non si è mai tirata indietro dall’esprimere con fermezza le sue opinioni e anche oggi se si dovesse tornare sull’argomento non si esimerà. Nonostante il Festival sia finito da tempo, il tema è sempre molto caldo e la Venier potrebbe farle qualche domanda in merito. Si parlerà sicuramente anche di progetti futuri, ma anche dell’andamento di Storie Italiane e alcune sue considerazioni sul programma che sta conducendo con successo.

Eleonora Daniele e il caso Fabrizio Corona

Dopo il ritorno in carcere di Fabrizio Corona, Eleonora Daniele ha deciso di affrontare il tema a Storie Italiane, interpellando proprio il difensore legale dell’ex paparazzo. L’avvocato ha detto che il suo assistito “è un pericolo solo per se stesso” e che il motivo per cui Corona è tornato in carcere sarebbe molto semplice: “La realtà è che Fabrizio fatica ad accettare le limitazioni che gli impongono”. Il legale è stato intervistato proprio da Eleonora Daniele, che ha ascoltato i vari punti di vista del rappresentante di Corona: “Fabrizio non ha capito che il sistema italiano prevede che nel corso dell’esecuzione della pena si debba tenere un comportamento socialmente corretto. Fa fatica ad accettare le limitazioni che gli impongono. Fabrizio deve capire che queste sono le regole”. Anche di questo argomento, inevitabilmente, si parlerà a Domenica In tra la Daniele a la Venier. Ci aspetta dunque un pomeriggio televisivo scoppiettante.



