Eleonora Giorgi cambia: il nuovo viso manda in tilt il web/ “Sono troppo felice”

Eleonora Giorgi stravolge il look e la propria immagine

Eleonora Giorgi, a 68 anni, ha deciso di rinnovare la propria immagine e, sui social, ha pubblicato una foto mostrando il cambiamento e mandando in delirio il web. L’attrice è sempre stata bellissima e, con il passare del tempo, non ha mai negato di non riuscire ad accettare il “decadimento, e non a finalità seduttive“, ha spesso dichiarato aggiungendo di non riconoscere la propria immagine allo specchio rispetto a ciò che ha nell’anima. Da qui la scelta di sottoporsi ad un lifting.

Eleonora Giorgi e Francesco Sarcina assenti al battesimo del figlio di Clizia e Ciavarro, perché?/ La verità

“Mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia. Ho mantenuto piene di rughe tanto la bocca quanto gli occhi. Non l’ho fatto per rendermi appetibile, l’ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza”, ha dichiarato qualche tempo fa. Oggi, sui social, ha così pubblicato una foto che ha stupito i fan.

Clizia Incorvaia torna a Pechino Express?/ In coppia con la suocera Eleonora Giorgi

Il cambiamento estetico di Eleonora Giorgi

“Sono troppo felice”, scrive Eleonora Giorgi pubblicando una foto in cui si mostra con il viso assolutamente perfetto e un nuovo taglio di capelli. Via il lungo per lasciare spazio ad in taglio corto e sbarazzino che mette in evidenza la bellezza del suo viso. “Una ragazzina. Bellissima e sempre iconica”, scrive Clizia Incorvaia che, con il compagno Paolo Ciavarro, ha reso la Giorgi nonna per la prima volta con la nascita del piccolo Gabriele.

“Stai benissimo”, aggiunge Francesca Barra mentre Rita Dalla Chiesa scrive “Bellissima“. Un vero successo per la Giorgi e la sua nuova immagine di cui è estremamente felice.

Massimo Ciavarro e Angelo Rizzoli, ex Eleonora Giorgi/ Due grandi amori













© RIPRODUZIONE RISERVATA