Eleonora Giorgi/ “Dopo il Grande Fratello mi sono fatta il secondo lifting”

Eleonora Giorgi e la droga: “sono diventata schiava dell’eroina a 25 anni”

Eleonora Giorgi vittima di Scherzi a Parte. L’attrice di Borotocalco, film cult di Carlo Verdone con cui ha vinto anche il David di Donatello come migliore attrice protagonista, ha vissuto una carriera di successi e ombre. “La mia vita ha avuto impatti di visibilità enormi ed è stata raccontata da tutti. Allora ho scritto un libro e non potevo astenermi da quello che era negativo di me. Sono diventata schiava dell’eroina a 25 anni” – ha raccontato l’attrice nel salotto di Domenica Live da Barbara D’Urso. L’attrice ha ripercorso un momento molto difficile della sua vita: la droga. “Mi misi con un ragazzo, gli prestai la mia moto e lui morì guidandola. Allora la droga era un problema molto grosso, oggi i ragazzi sono più consapevoli. La droga allora dilagava, anche tra i ragazzi sul set. La cosa che a me fece provarla, dopo averla rifiutata in tutti i modi, fu il fatto che era diventata un’abitudine” ha detto l’attrice.

Poi arriva il successo grazie al ruolo di Nadia nel film “Borotalco” di Carlo Verdone. “Più che una consacrazione, è stato lo zenith. Perché poi sono arrivate altre parti importanti, è vero, come Mani di Fata. In quel periodo rifiutai persino Fantastico 83 con Gigi Proietti per non “sporcare” il cinema con la televisione. Ma di lì a poco sarebbe stato il cinema a far fuori me, che ci vivevo da quando ero piccola” – ha detto l’attrice al Corriere della Sera.

Parlando di successi e carriera, Eleonora Giorgi ha sfatato anche il mito di una rivalità con Ornella Muti. “La sola competizione tra me e la Muti era sull’altezza delle nostre zeppe. Quando l’ho vista davanti a me, a 18 anni, ho pensato fosse la ragazza più bella del mondo: i suoi denti radi erano come perle nella bocca di una bimba golosa. Aveva già la Kelly di Hermès, una borsa che avevo visto solo alle mamme dei Parioli. La mia era ricavata dai vecchi jeans di Gabriele, il mio fidanzato: divento la Lolita d’Italia avendo baciato e fatto sesso con un solo uomo” – ha detto la Giorgi parlando della Muti. Non solo, l’attrice ha confessato come il cinema si sia dimenticato di lei con il passare del tempo e degli anni: “a un certo punto ho scoperto che a 60 anni una donna nel cinema non esiste più: nella vita reale esistono magistrate, imprenditrici, insegnanti ultracinquantenni. Ma non nei film. Per fortuna la televisione ha il pubblico che decide e quindi abbiamo Mara Venier, Barbara D’Urso. Questo ovviamente non vale per gli uomini”.

Infine l’esperienza del Grande Fratello Vip: “potevo stare tutto il giorno in giardino a fumare, senza l’assillo delle chiamate dell’avvocato, del commercialista. Dai tempi in cui mi svegliavo all’alba per andare sul set sognavo di dormire a Cinecittà: il sogno si era avverato. Purtroppo il cast non era un granché. Uscendo mi sono vista con una immagine cupa, drammatica. A 48 anni già dimostravo 10 anni in più e mi sono fatta il primo lifting. E dopo il Grande Fratello mi sono fatta il secondo: continuo a sentirmi “bionda” e difendo le donne”.











