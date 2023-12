ELEONORA GIORGI, COME STA DOPO DIAGNOSI TUMORE AL PANCREAS/ “Ho paura, ma lotterò anche per i miei figli”

Eleonora Giorgi si ritiene fortunata, nonostante le abbiano diagnosticato un tumore al pancreas. “Sono tornata a casa e sono stata inondata d’amore, mentre altri devono affrontare tutto da solo”, racconta l’attrice a Verissimo. Ha scoperto la malattia per puro caso, per un colpo di tosse durante un’ecografia al seno. Il medico le ha allora suggerito di sottoporsi ad una Tac. “Hanno trovato dei noduli, un’ombra”. Da lì è passata ad una Pet. “Mi aspettavo qualcosa ai polmoni, invece è al pancreas. La diagnosi è pesante ma non ho metastasi, quindi posso operarmi. Devo sottopormi ad un regime molto forte di chemio, poi mi opererò. Io credo nella scienza, mi affido completamente”, prosegue Eleonora Giorgi.

L’attrice racconta che sta affrontando tutto come se fosse la storia di un film: “Verrò qui anche con la parrucca, perché mi permetterete di evadere dalla malattia”. Ma Eleonora Giorgi non nasconde i suoi timori: “Ho paura, ma lotterò. So che potrò avere molte cose, ma ne approfitterò per andare a trovare mio nipote, senza spaventarlo”. (Agg. di Silvana Palazzo)

Eleonora Giorgi, attrice e regista di successo oltre che ampiamente amata dal pubblico, ha di recente deciso di raccontare una vicenda personale piuttosto delicata. La donna, come riporta il sito Donna Moderna, ha scoperto di essere affetta da un tumore al pancreas. A breve inizierà il suo percorso di cura scandito dal primo ciclo di chemioterapia presso l’ospedale Humanitas di Milano.

Eleonora Giorgi si è fatta forza e, per darne una parte al pubblico che da anni la segue, ha raccontato sia a Pomeriggio 5 che a diversi quotidiani la sua battaglia contro il tumore al pancreas. “Perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero e una parrucca vaporosa. Sentirmi viva… Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni ma ho deciso di combattere con determinazione”.

La scelta di Eleonora Giorgi di raccontare pubblicamente la sua personale sfida di vita contro il tumore al pancreas è senz’altro toccante e al contempo fondamentale per offrire grinta e supporto a chi come lei vive la medesima esperienza. L’attrice ha sottolineato la determinazione e la voglia di vivere, fattori necessari al fine di non permettere alla malattia di frenare la propria esistenza.

Sempre Donna Moderna riporta come, nel salotto di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, Eleonora Giorgi abbia lanciato un ulteriore messaggio di forza e speranza in relazione alla diagnosi ricevuta di tumore al pancreas. “Ora inizierà un cammino che condividerò con tante altre persone: chemio, operarsi… Ma non dobbiamo vergognarci di essere malati!”. La regista ha anche rassicurato la conduttrice: “Tornerò qui Myrta; con la parrucchetta!”. Intorno a lei si sono stretti chiaramente anche gli affetti, in particolare i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. L’augurio è che Eleonora Giorgi riesca quanto prima a vincere la sua battaglia per tornare, spensierata, a vivere da protagonista le sue passioni.

