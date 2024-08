Finalmente ritorna a farsi vedere sui social Eleonora Giorgi, attrice che ormai da qualche tempo sta affrontando un tumore al pancreas. La donna è stata ripresa in un video su Instagram da Clizia Incorvaia, mentre gioca con il piccolo Gabriele, suo nipote. Un momento tenerissimo che ha commosso il web, con tanti utenti che hanno ricondiviso le dolci immagini sostenendo l’attrice nella sua difficilissima battaglia. Da poco Eleonora Giorgi è stata ospite a Estate in Diretta, raccontando di aver poco da vivere, ma di augurarsi sempre che la terapia risponda al meglio.

Eleonora Giorgi, attrice di punta degli anni Ottanta, è sempre stata stimata per la sua eleganza, la sua bellezza e l’incredibile talento che la contraddistingue in campo recitativo. Nell’ultima decade è tornata poi sul piccolo schermo partecipando ad alcuni talent e reality come il Grande Fratello Vip 3 e Ballando con le Stelle, entrambi nel 2018. Non solo, l’attrice ha partecipato anche a Il cantante mascherato qualche anno dopo, nel 2022. Tra i suoi successi più grandi ci sono però il ruolo in Sapore di Mare 2 e Mani di Fata.

Eleonora Giorgi: “Mio nipote mi somiglia molto, ma io non posso tenerlo in braccio”

Dall’amore con Massimo Ciavarro è nato poi il figlio Paolo, che si è appena sposato con Clizia Incorvaia. I neo sposi avevano deciso di anticipare la data del matrimonio a causa della malattia di Eleonora Giorgi, approfittando di un periodo in cui era in maggiori forze. Oltretutto hanno preferito restare in Italia per il loro viaggio di nozze, in modo tale da poter restare vicino alla mamma e alla suocera. Il rapporto con Clizia Incorvaia è meraviglioso: Eleonora Giorgi è per lei come una seconda madre ed è innamoratissima del nipotino Gabriele. Quando lo vede, non esita a buttarsi per terra e a giocare con lui.

Eleonora Giorgi ha dichiarato che il nipotino le somiglia molto: “Gabriele è molto attento, vuole capire come funzionano le cose”, dice. Purtroppo l’attrice non può prenderlo in braccio a causa della cicatrice che ha sulla pancia dopo l’operazione, una lontananza fisica che la fa molto soffrire. L’attrice però non perde tempo e ogni volta che può si mette a giocare con lui. Nel video di Clizia la troviamo però in abiti lunghi e con la mascherina per via della sua delicata situazione dei salute.