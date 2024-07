Eleonora Giorgi si è raccontata di recente al Corriere della Sera, parlando di come sta evolvendo il tumore che la affligge ormai da mesi. L’attrice, icona dell’intramontabile pellicola “Borotalco”, sta affrontando una malattia che la costringe da diverso tempo a sottoporsi a numerose chemioterapie, con la speranza di ridurre il cancro al pancreas. Fresca del matrimonio dei suoi figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ha voluto fare un bilancio della sua vita, rilasciando dichiarazioni commoventi e a tratti rassegnate.

La notizia del tumore è arrivata solo un anno fa, quando Eleonora Giorgi aveva compiuto settant’anni il 21 ottobre 2023, con alle spalle una cinquantina d’anni di set e successi in tv e al cinema. “Se avessi avuto trent’anni mi sarei disperata”, ha detto al Corriere della Sera, spiegando che dopotutto, ha vissuto una vita piena di esperienze e avventure, anche se come ha dichiarato: “Andarmene mi spezza il cuore”. Il suo pensiero principale è il nipotino Gabriele – figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – al quale è molto legata. “Mi devasta sapere che i miei cari soffriranno”, spiega sempre al Corriere, prima di dare la notizia più brutta: i medici le hanno prospettato dai sei mesi di vita ai cinque anni, un tempo che per Eleonora Giorgi è molto limitato, anche se sta vivendo tutto con positività.

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: “A fine agosto avrò una risposta…”

Sempre nell’intervista, ironizza, spiegando che tutti hanno una data di scadenza. Il suo rapporto con la morte? Combattivo ma anche di accettazione. L’attrice crede infatti in un’altra dimensione spirituale, confessando di avere sempre avuto la convinzione che esista qualcosa nell’aldilà. Per questo, il suo desiderio più grande resta quello di rivedere alcune delle persone più importanti della sua vita, tra cui il suo fidanzato Alessandro Momo, morto giovanissimo per un incidente in motorino. “Per prima voglio vedere nonna Katò, poi Angelo, il papà di mio figlio e Oriana Fallaci”.

Quest’ultima, infatti, era una sua grande amica, donna che insieme a lei ha affrontato i pregiudizi del secolo. Intanto, Eleonora Giorgi si gode la famiglia e il nipotino, raccontando di aver vissuto il matrimonio dei figli come un rito di passaggio tra lei e le mogli. Un cambio di testimone al quale crede molto, così come crede nella medicina, sottoponendosi ogni settimana alle cure che le spettano: “Sto continuando a fare la chemioterapia e a fine agosto farò la visita di controllo. Un passo alla volta”.