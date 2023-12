Eleonora Giorgi: “Devo fare la chemio. Mi opererò se andrà a buon fine”/ “Non ho alcun effetto collaterale…”

Eleonora Giorgi racconta la malattia

Dopo aver svelato di avere un tumore, Eleonora Giorgi ha svelato dettagli sulla malattia contro cui sta combattendo. L’attrice ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2 svelando di non essersi affatto pentita della scelta di rendere pubblica la battaglia più grande che sta combattendo. “Ho fatto bene a dirlo. La mia vita è pubblica da quando ho diciannove anni. Ho ricevuto una montagna d’amore e tanto incoraggiamento. Non so come poter ringraziare“, spiega l’attrice che sta ricevendo tantissimo supporto non solo dalla propria famiglia, ma anche dai fan.

“Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpiccolire quell’oggettino. Se arriveranno a buon fine potrò essere operata. Altrimenti boh. Sono lunghe cinquantasei ore. Ho fatto la prima e attualmente non ho nessun tipo di effetto collaterale. Probabilmente si presenteranno”, ha aggiunto ancora parlando delle cure.

Eleonora Giorgia e il momento complicato

La scoperta della malattia ha dato il via ad un momento difficile per Eleonora Giorgi che, pur essendo una donna forte, attraversa dei momenti di sconforto. “Ancora non ho capito che sono io. Ho quasi un estraniamento, come se fosse capitata a un’altra Eleonora. Credo dipenda dal mio lavoro. C’è una sola cosa che mi fa scoppiare a piangere. Pensare ai miei figli e al mio nipotino. Sono distaccata, ma quando guardo i miei figli mi vergogno di essere distaccata. Mi impegno allo spasimo per garantirgli che ce la metterò tutta. Lo considero come un lavoro che devo fare”, ha detto.

Infine, ha concluso così: “Mi hanno spiegato che se non intervieni il percorso è molto rapido e stai bene fino a un certo punto e poi all’improvviso stai malissimo. Ho fatto questa chemio e non ho avuto effetti collaterali – ha concluso Eleonora Giorgi – cercherò di sostenermi anche con l’alimentazione per ridurre gli effetti collaterali”.











