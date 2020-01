Eleonora Giorgi diventa Jessica Rabbit/ Cambio look “choc” grazie a Giovanni Ciacci

Dopo Floriana Secondi della passata settimana, questa domenica sarà Eleonora Giorgi la protagonista del “cambio look choc”, la parentesi finale di Domenica Live realizzata grazie a Giovanni Ciacci. L’esperto di look e tendenze, infatti, è stato chiamato ancora una volta a compiere una trasformazione al limite dell’impossibile in quanto, come annunciato dalla padrona di casa, Barbara d’Urso, questa settimana Eleonora Giorgi dovrà trasformarsi in un personaggio della fantasia, ovvero Jessica Rabbit. La bionda attrice e mamma di Paolo Ciavarro, in questo frangente concorrente del Grande Fratello Vip (esperienza che l’ha vista protagonista in passato), sarà chiamata ad indossare gli inediti panni del personaggio immaginario inventato da Gary Wolf per il romanzo giallo “Who Censored Roger Rabbit?”. Compito per nulla semplice soprattutto per Ciacci che dopo aver trasformato Floriana Secondi nella raffinata Kate Middleton, oggi tenterà una mission impossibile, facendoci conoscere tutte le fasi di trasformazione.

ELEONORA GIORGI DIVENTA JESSICA RABBIT A DOMENICA LIVE

Eleonora Giorgi pronta a trasformarsi in Jessica Rabbit. E’ questo il cambio look protagonista di oggi a Domenica Live, durante il quale sorrideremo nel vedere l’attrice con addosso la rossa chioma del personaggio immaginario, moglie di Roger Rabbit. In questi giorni, oltre ai preparativi per la sua trasformazione choc, la Giorgi è stata impegnata anche nella visione del reality di Alfonso Signorini per via della presenza del figlio Paolo Ciavarro in qualità di concorrente. La Giorgi, al momento, starebbe facendo il tifo per la possibile storia d’amore che potrebbe nascere da un momento all’altro tra il bel Paolo e Clizia Incorvaia, con la quale sembra esserci una bella simpatia ed un piacevole feeling. “Sono molto affiatati”, aveva commentato di recente. “Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei. È sotto gli occhi di tutti che, tra loro, c’è una bella intesa: lei si confida con lui, lui con lei”, ha confidato tra le pagine del settimanale DiPiù TV.

