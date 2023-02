Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori Paolo Ciavarro/ “Non volevo che finisse”

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: l’amore sul set di Sapore di Mare

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono i genitori di Paolo Ciavarro. Nonostante la separazione, i due sono sempre accanto al figlio. Un amore importante quello nato tra i due attori che si sono conosciuti sul set cinematografico del film “Sapore di mare 2”. Un vero e proprio colpo di fulmine per i due che nel 1993 sono diventati marito e moglie. Dal loro amore è nato anche il figlio Paolo Ciavarro. Qualcosa tra i due però si è improvvisamente rotto e la coppia si è separata. Nonostante la separazione, i due hanno sempre mantenuto un buon rapporto.

“Oggi siamo fratelli… Non volevo che finisse anche perché è stata una cosa molto improvvisa e oltre a perdere Eleonora ho perso anche un rapporto con mio figlio Paolo. Con gli anni, però, questa cosa mi ha aiutato perché oggi ho con lui un rapporto molto più forte che se fossimo stati una famiglia normale. Paolo non ha risentito di questa separazione, non ci ha mai sentiti litigare” – ha raccontato l’attore dalle pagine dell’Huffpost.

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: dal loro amore è nato Paolo Ciavarro

La storia d’amore tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha fatto sognare milioni di italiani. Una delle coppie più belle del cinema italiano, i due sono stati legati per dodici anni. Un amore suggellato anche dalla nascita del figlio Paolo Ciavarro. In una intervista televisiva proprio l’attore ha raccontato della ex moglie: “lei è la madre di mio figlio Paolo e la nostra separazione è stata molto dolorosa.” Con grande sincerità Massimo Ciavarro ammette che “Lei aveva anche le sue buone ragioni. La donna vuole dimostrazioni di affetto, gesti continui. Cose che io non esprimevo con i fatti”.

Paolo Ciavarro è legatissimo al fratello Andrea, nato da una precedente relazione della madre: “con Andrea ho un ottimo rapporto. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro… una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre”.











