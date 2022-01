Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori Paolo Ciavarro/ “Sono stati esemplari”

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono i genitori di Paolo Ciavarro. La nascita di Paolo è stato un momento indimenticabile per la coppia che è stata una delle più chiacchierate degli anni ’80. Proprio Massimo Ciavarro ricordando la nascita del figlio Paolo a Verissimo ha raccontato: “quando è nato Paolo non ci ho capito niente, erano talmente tanti gli impegni….Quando Eleonora è venuta a dirmi che il test era positivo io stavo scavando una buca. Non ho pensato al test di gravidanza, erano i tempi in cui si parlava tanto di AIDS”. L’attore poco dopo ha capito che il test era di gravidanza e che presto sarebbe diventato papà di uno splendido bebè. L’arrivo di Paolo ha sicuramente cambiato la loro vista e l’attore ironicamente ha rivelato: “forse ho cambiato più pannolini io che la mamma”.

Dopo qualche anno dalla nascita di Paolo Ciavarro però la coppia ha divorziato. Paolo aveva soli 5 anni quando si è ritrovato con i genitori separati. Un momento difficile con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha confessato: “non ho ricordi dei miei genitori insieme, è il mio più grande dispiacere. Però sono stati esemplari. Non ho sofferto assolutamente, non ho risentito in alcun modo della separazione”.

Paolo Ciavarro e i genitori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: un rapporto speciale

Nonostante la separazione, Paolo Ciavarro e il papà Massimo Ciavarro hanno costruito un bellissimo rapporto. Stessa cosa anche con la mamma Eleonora Giorgi che ha vissuto un vero e proprio choc quando il figlio è andato a vivere fuori casa. “Ho avuto uno choc, a un certo punto: avendo avuto due figli a 11 anni di distanza, mi sono ritrovata a fare la madre per 32 anni ininterrottamente. E quando Paolo, in anticipo sui tempi, è uscito di casa, non ero preparata; è stato scioccante più di qualsiasi divorzio. E quindi ho avuto la voglia di trovare qualcosa che mi distrasse: tornare esattamente alle origini, a Roma” – ha raccontato l’attrice dalle pagine del settimanale Oggi.

L’attrice è legatissima al figlio. E’ la classica mamma presente ed attenta al figlio, ma ha anche un bellisimo rapporto con la nuora Clizia Incorvaia su cui ha rivelato: “è una donna molto affettuosa. Mi ingloba nella loro vita”.



