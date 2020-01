Paolo Ciavarro/ Eleonora Giorgi nella casa del GF Vip: cosa ci fa lì?

Esattamente un anno dopo sua madre, Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex conduttore del daily di Amici ha deciso di prendere parte a quest’avventura per potersi far conoscere dal pubblico non come il “figlio di” ma come persona con un suo carattere e delle sue attitudini. sicuramente il fatto che la mamma sia stata concorrente del Grande Fratello Vip dello scorso anno, non aiuta Ciavarro che, dopo pochi minuti aver varcato la porta rossa, la presenza della mamma si è già fatta sentire. Alfonso Signorini gli ha fatto vedere una foto della mamma che si aggirava nella casa armata di guanti e mascherina protettiva. Nonostante tutto, però, Paolo è molto grato ai suoi genitori, soprattutto per il fatto che i due non lo hanno mai utilizzato come pedina del loro divorzio.

PAOLO CIAVARRO AL GRANDE FRATELLO: “NON VOGLIO ESSERE FIGLIO DI…”

Paolo Ciavarro, 28 anni, assistente nel tribunale televisivo di Forum ed ex volto del day time di Amici, a partire da questa sera sarà uno dei diciannove concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Figlio d’arte – Paolo è infatti figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi – svela di voler far parte del cast del reality per voltare pagina, togliendosi di dosso, una volta per tutte, quell’etichetta che lo lega mediaticamente ai suoi genitori vip. “Ho deciso di partecipare perché volevo farmi conoscere come Paolo e non in quanto ‘figlio di’”, spiega il giovane conduttore tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Ciavarro nutre inoltre la speranza di poter essere apprezzato dal pubblico e dagli altri inquilini della casa di Cinecittà soprattutto per “il rispetto per il prossimo e la lealtà”, caratteristiche che da sempre contraddistinguono il suo modo di essere.

PAOLO CIAVARRO: “PORTERÒ CON ME LA FOTO DI MIA NONNA”

Nella sua nuova avventura come concorrente del Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro sa molto bene cosa portare con sé per non avvertire troppo la nostalgia dei suoi cari: “In casa – spiega nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni – porterò la foto di mia nonna, che è sempre con me”. Tra i volti famosi che gli piacerebbe incontrare nel reality c’è invece sicuramente il suo idolo sportivo, l’ex giocatore della Roma Francesco Totti, che tuttavia, come svelano le anticipazioni ufficiali sul cast, non farà parte neanche quest’anno dello show. “Mi ha regalato un sogno quando giocava alla Roma”, spiega il figlio di Eleonora Giorgi nell’intervista che precede il suo ingresso nel reality di Canale 5; ma tra i suoi sogni c’è anche quello di poter intraprendere, al più presto, su un percorso professionale tutto nuovo: “Una volta finita questa avventura – svela – vorrei mi si aprissero ulteriori porte in ambito lavorativo”.

PAOLO CIAVARRO: “ECCO COSA MI FA INFURIARE…”

In attesa che a sua avventura al Grande Fratello Vip 2020 abbia inizio, Paolo Ciavarro svela quali sono i difetti caratteriali degli altri concorrenti vip che nella casa potrebbero fargli perdere le staffe: “Mi fanno infuriare l’arroganza e la prepotenza”, spiega il figlio di Eleonora Giorgi, mentre, per quanto riguarda i suoi difetti, ammette di essere troppo “inflessibile” e di concedersi qualche sigaretta di troppo. Tuttavia, Paolo Ciavarro può contare anche su una moltitudine di pregi: “mi piace cucinare e in casa faccio un po’ di tutto – ammette a Tv Sorrisi e Canzoni – anche se detesto stirare; non sono capace e non ho pazienza”. Anche lui, come gli altri inquilini della nuova edizione – tra i quali Fernanda Lessa e Barbara Alberti e Michele Cucuzza – dice di amare particolarmente la pulizia: “sono ordinato il giusto – spiega nel corso della sua intervista – e odio le case sporche”.



