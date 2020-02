Eleonora Giorgi: Paolo e Clizia scossi dopo sua intervista/ Lei “Il cuore spezzato”

Nella serata di ieri sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 4, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, rispettivamente mamma e papà (separati), del concorrente Paolo. Momenti di forte commozione e di grandi emozioni nella casa più spiata d’Italia, ma non è mancata qualche piccola tensione. Ad un certo punto, infatti, Alfonso Signorini ha fatto vedere a Paolo l’intervista che mamma Eleonora aveva rilasciato al settimanale di gossip “Chi”, in cui esprimeva le sue perplessità su Clizia Incorvaia, attuale “fidanzata” di Paolo Ciavarro. Secondo la nota attrice, i due piccioncini “sono in due punti diversi della vita, non so se è quella giusta”. Durante la diretta la Giorgi ha provato a stemperare un po’, spiegando: “No, in realtà non emetto giudizi sulle fidanzate dei miei figli e li rispetto. Mi astengo”.

ELEONORA GIORGI REPLICA SU INSTAGRAM: “HO IL CUORE SPEZZATO”

Ma ormai la frittata era fatta, e sia Clizia quanto Paolo ci sono rimasti male dopo le parole della donna. “Ci sono rimasta di sasso – ha spiegato infatti l’ex di Sarcina in diretta televisiva – io non avevo bisogno di questa situazione, non mi fa gioco, non so cosa pensano i miei e gli avvocati, però mi godo il momento”. Subito dopo la diretta, la Giorgi si è sentita in dovere di intervenire, e attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato un video rivolgendosi così ai suoi follower, nonché ai seguaci della coppia Clizia-Paolo: “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male – spiega – e sono veramente avvilita, perchè non è rimasto male dal mio incontro ma di scoprire quell’intervista”. Poi aggiunge: “Ho rifiutato qualsiasi intervista, l’unica che ho dovuto accettare era con “Chi”, che è di Signorini che dirige il Grande Fratello, invece lui pensa che io sia stata invadente e ho sentito le sue parole, e come madre ho il cuore spezzato”. Quindi la Giorgi aggiunge e conclude: “Si sono sentiti invasi e non sanno, non hanno capito, che sono sotto gli occhi di migliaia di persone. Sono molto triste, vi prego, non mandatemi più quei messaggi, non me li mandate, io lo so, lo so anche io”.





