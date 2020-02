Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro al Grande Fratello Vip/ Da favorevoli a contrari alla coppia Paolo-Clizia?

In arrivo una doppia sorpresa per Paolo Ciavarro. La porta rossa del Grande Fratello Vip 4 si aprirà per i suoi genitori: Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro entreranno nella Casa per riabbracciare il figlio. Entrambi fanno il tifo per il giovane, ma potrebbero avere qualcosa da dirgli o da rimproverargli. Il pensiero vola subito a Clizia Incorvaia, la coinquilina a cui Paolo si è avvicinato in queste ultime settimane. I due genitori approvano? Di sicuro lo seguono molto, infatti i loro profili social sono pieni di post dedicati al ragazzo. Mamma Eleonora Giorgi, ad esempio, ha pubblicato un disegno che ha fatto lei quando Paolo aveva 17 anni. «Mi manca, uffa», ha scritto l’attrice che però oggi avrà la possibilità di rivederlo (e magari stringerlo tra le sue braccia). Ma ha anche sorriso pubblicando il video in cui il figlio commenta con evidente imbarazzo il bacio con Clizia. «Sempre con te amore mio, e sempre col sorriso!», ha scritto anche su Instagram. Il sorriso che suscita anche un altro post: «Qualche volta non guardo il @grandefratellotv (raramente!)».

ELEONORA GIORGI E MASSIMO CIAVARRO AL GF VIP 4

Meno “morbosa” è l’attività social di papà Massimo Ciavarro, che comunque qualche post su Instagram l’ha dedicato al figlio. E proprio spulciando sul suo account si ha la conferma della serenità tra il papà di Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. «E facciamocela ogni tanto una bella risata! Vale per tutti!», ha scritto l’attore nei giorni scorsi, con l’ex moglie che ha commentando lasciandoli tre cuori. Questa armonia è molto importante per lo stesso concorrente del Grande Fratello Vip 2020, che in alcune confessioni ha rivelato di aver sofferto molto la separazione dei suoi genitori. Sarà allora interessante scoprire cosa ne pensa Massimo Ciavarro dell’avvicinamento tra suo figlio Paolo e Clizia Incorvaia. Di sicuro il bacio ha imbarazzato mamma Eleonora: «La prima sensazione è stata di profondo imbarazzo. Ero diventata tutta rossa, tanto che da lì a poco ho spento la tv. Mi sentivo una sorta di stalker che, di nascosto, sbirciava l’intimità del proprio figlio. Poi ho provato assoluta felicità. Clizia e Paolo sembravano due adolescenti al primo appuntamento».





