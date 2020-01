ELEONORA PEDRON/ “Max Biaggi? È il padre dei miei figli, gli vorrò sempre bene”

La nuova puntata di Verissimo continua con la presenza in studio della bellissima Eleonora Pedron. Un periodo meraviglioso per lei che è innamoratissima del suo Fabio Troiano: “Ci siamo conosciuti in treno, in un viaggio. Eravamo seduti vicino, non ci siamo parlati durante il viaggio ma quando siamo arrivati a destinazione. Ci siamo visti, iniziati a frequentare e adesso va tutto bene.” racconta la Pedron. E su Max Biaggi: “Lui è il papà dei8 miei figli, gli vorrò bene per tutta la vita!” Poi parla di sua madre e commossa ammette “Siamo due donne simili e siamo riuscite a superare insieme dolori molto forti. Io l’ho vista sempre molto forte e per me è stato davvero importante, questo mi ha aiutato tantissimo. Lei mi ha sempre aiutata a mantenere il sorriso e per questo la ringrazierò sempre!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Eleonora Pedron ospite a Verissimo

Eleonora Pedron, Miss Italia nel 2002, presenta Belli dentro belli fuori con la giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac (su La7 al sabato, alle 12 ). “Ci occupiamo di benessere, salute, alimentazione, sport”, racconta tra le pagine di Oggi dopo la prima puntata andata in onda lo scorso 18 gennaio. Oltre la televisione fa anche la mamma di Ines e Leon, di 10 e 9 anni avuti da Max Biaggi. Oggi si divide tra Montecarlo, dove abita con i figli, e l’Italia, dove viene per lavoro e dove vivono la sua famiglia e il fidanzato, l’attore Fabio Troiano, a cui è legata dalla scorsa estate. “Come ci siamo innamorati? Ci siamo incontrati in treno, viaggiando da Roma a Milano. Io avevo ritardato la partenza e lui l’aveva anticipata. Così ci siamo ritrovati nella stessa carrozza, seduti vicini. Ma per tutto il viaggio non ci siamo parlati. Abbiamo cominciato a chiacchierare all’arrivo, e poi da lì è cominciato tutto. Ci siamo innamorati”.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano: ecco come si sono innamorati

Eleonora Pedron e Fabio Troiano prima di allora si conoscevano solamente di vista. “Fabio poi mi ha confidato che gli piacevo da sempre. E oggi il piacere è reciproco”. Lei sta a Montecarlo e lui a Roma e, proprio per questo, non si vedono moltissimo: “Non viviamo insieme e ognuno di noi segue i propri impegni. Lui viaggia molto: è direttore artistico del Teatro Curci di Barletta e ora è in tournée (con lo spettacolo di Georges Simenon La camera azzurra, ndr)”. Per sancire l’amore però, le ha regalato un anello Cartier… Hanno in progetto di mettere su famiglia? “Quando avrò un anello di fidanzamento, metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese. Per ora però va bene così, anche se il matrimonio è sempre stato tra i miei sogni. Da piccola, mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa”. E con Max Biaggi, come mai non si è sposata? “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio. Tra noi i rapporti sono buoni. Devono esserlo, lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo papà e, da sportivo, ci tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti. Certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”. Questo pomeriggio, intanto, gli estimatori la ritroveranno ospite a Verissimo con Silvia Toffanin.



