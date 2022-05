Eleonora Pedron/ “Fede mi ha aiutato dopo la morte di papà e di mia sorella Nives”

Eleonora Pedron è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 25 maggio 2022. L’ex Miss Italia ha rivelato di avere dovuto affrontare una terribile doppia perdita, vale a dire quella del padre Adriano e quella della sorella Nives, entrambe giunte per mezzo di incidenti stradali: “Quando succedono cose simili, improvvisamente ci viene regalata una forza incredibile, che neppure pensavamo di avere. Probabilmente ci arriva da chi non c’è più. In questo percorso mi ha aiutato tantissimo la Fede, in quanto credo non sia finito tutto, in quanto penso che un domani li rivedrò. La mia non è una speranza, è una convinzione”.

Del decesso della sorella Nives, Eleonora Pedron ha saputo quando aveva nove anni: “Vedevo la sofferenza dei genitori e attraverso i loro occhi soffrivo anch’io. Da quando una delle mie zie mi ha detto che cosa fosse successo, ho dovuto combattere con un cambiamento interiore. Nessuno vuole crescere in fretta, ma io ho dovuto farlo, ho dovuto maturare. A 20 anni è stato veramente difficile fronteggiare la morte di mio papà: a quell’età capisci molto di più e la figura del papà rappresenta una parte importantissima della vita di una figlia. Lui era la vita, per me”.

ELEONORA PEDRON: “PARTECIPAI A MISS ITALIA PER MIO PAPÀ”

A Miss Italia Eleonora Pedron – come ha svelato lei stessa a “Storie Italiane” – partecipò per suo padre: “Lui voleva che ci riprovassi proprio nel 2002, dopo che ci avevo già provato a 17 anni. Lui quell’anno continuava a ripetermi che saremmo andati a Salsomaggiore, che lui mi avrebbe accompagnato. L’ha fatto lo stesso, in un altro modo. Lo fa ogni giorno e sento molto vicini a me papà e mia sorella”.

Nel suo libro, “L’ho fatto per te”, Eleonora Pedron confida le sue sofferenze e i suoi pensieri: “È un libro scritto con l’anima, nel quale ho semplicemente raccontato la mia storia col cuore”.

