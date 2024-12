Eleonora Riso è la campionessa in carica di Masterchef Italia. Ma, ancora per poco. Lo scorso giovedì, 12 dicembre, su Sky Uno è iniziata una nuova edizione del reality culinario, dove i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo hanno iniziato la loro ricerca per scovare i nuovi aspiranti chef più in gamba del nostro Paese. A quasi un anno dalla sua vittoria, Eleonora si è raccontata in un’intervista a Il Corriere della Sera, svelando com’è la sua vita dopo Masterchef Italia, i suoi progetti futuri e la verità sulla presunta relazione con l’ex concorrente Niccolò Califano.

“Ancora non mi capacito: è passato un anno da MasterChef Italia 13 e siamo già alla nuova edizione. La prima puntata me la sono vista in compagnia: una seratina per pochi intimi, 25 persone. Rido. Abbiamo fatto un giro pizza davanti alla tv e lanciato la hola ogni volta che un concorrente veniva mortificato”, ha raccontato la giovane toscana. Insomma, una sensazione strana quella di guardare dall’esterno il programma che le ha dato tanto. Vedendo Masterchef da spettatrice, ha confessato di essersi pentita di non vissuto quell’esperienza con più leggerezza e che, tornando indietro, farebbe tutto diversamente, tranne ovviamente la vittoria finale.

Eleonora Riso: “Giudizi e insulti dopo Masterchef, i circoli Arci mi hanno salvato”

I primi mesi dopo la finale sono stati tutt’altro che semplici per Eleonora. La grande esposizione mediatica ha attirato anche molti haters, che l’hanno bersagliata con insulti e giudizi, accusandola a turno di essere snob, instabile o addirittura drogata. A tal punto che aveva perso la voglia di cucinare e deciso di allontanarsi dai social. Con il tempo, è riuscita a ritrovare sé stessa, imparando a crescere anche attraverso le sconfitte, rinunciando all’idea di approdare in un ristorante stellato.

“Ho letto che gli chef del programma non mi hanno chiamato a lavorare nei rispettivi ristoranti. Ci sta: io ho vinto MasterChef Itala 13, ma resto una cuoca amatoriale. Certo, sarei molto felice di entrare in cucine stellate, ma non ho più voglia di gavetta. Al momento la mia strada è un’altra. Credo che, oltre al pasto, ci sia qualcosa di più, ad esempio un’atmosfera”, ha detto. Il sogno dell’aspirante chef è sempre stato quello di stare in mezzo alla gente, e ha trovato il suo luogo ideale nei circoli Arci. Qui, nella sua Toscana, collabora con amici, organizzando masterclass e creando eventi che uniscono cultura e cucina, tra cui interventi della comunità siriana e altre iniziative.

Eleonora Riso: “Io e Niccolò Califano? Ecco la verità sul nostro rapporto”

Non poteva mancare la domanda sul suo compagno d’avventure a Masterchef, Niccolò Califano. Eleonora e Niccolò hanno instaurato un rapporto molto stretto durante il loro percorso nello show culinario, che ha appassionato molti spettatori. La loro amicizia è continuata anche nella vita reale, come si è visto nelle numerose foto e video che hanno condiviso sui social in questi mesi. Ad oggi, però, la vera natura del loro rapporto rimane un mistero.

“Non ho mai capito perché il nostro rapporto personale sia di così tanto interesse. Forse perché siamo due matti veri? Comunque, con Niccolò diciamo che siamo una coppia (anche) lavorativa, ci vogliamo un gran bene, ma non dobbiamo per forza stare insieme. E qui mi taccio”, ha detto a Il Corriere della Sera. E sulla possibilità di lavorare insieme ai circoli Arci, ha risposto: “Abbiamo entrambi moltissimi impegni. Nonostante questo, stiamo cercando di lavorare ancora insieme: siamo una macchina da guerra”.