Eleonora Venturini Storaro, fidanzata Gianluca Ginoble (Il Volo)/ Ha un cognome importante

Gianluca Ginoble: “sono innamorato di Eleonora Venturini Storaro”

Eleonora Venturini Storaro è la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra il tenore italiano e la giovanissima Eleonora che porta un cognome importante. La ragazza, infatti è nipote d’arte, considerando che lo zio è Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore. Nonostante questo “cognome importante”, Eleonora è una ragazza come tante altre, ma il suo arrivo è stato come un caldo raggio di sole nella vita di Gianluca. “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice” ha dichiarato il giovane cantante ospite negli studi televisivi di Verissimo da Silvia Toffanin confermando la sua relazione.

Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ Facemmo qualche gaffe e Ennio Morricone disse...

Non solo, il cantante de Il Volo parlando proprio della fidanzata ha aggiuntio: “sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”.

Eleonora Venturini Storaro, chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble

Ma chi è Eleonora Venturini Storaro, la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo? Sono davvero pochissime le informazioni che abbiamo sulla fidanzata del tenore italiano che sui social è presente ed è anche molto attiva. La ragazza è conosciuta per via del suo cognome visto che è la nipote d’arte di Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore.

Il Volo, tributo a Ennio Morricone/ Anticipazioni e diretta streaming: omaggio al Maestro (replica)

Sui social ha un seguito di più di 21 mila followers, destinato sicuramente a crescere, visto che è solita pubblicare scatti della sua vita privata tra cui foto con il suo amato Gianluca e anche con lo zio. Che dire: la storia d’amore tra Eleonora e Gianluca prosegue alla grande e stando alle dichiarazioni del tenore ci sono tutti i presupposti affinché duri nel tempo!

LEGGI ANCHE:

Il Volo/ "Noi ortiamo il patrimonio musicale italiano in giro per il mondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA