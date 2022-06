Eleonora Venturini Storaro, fidanzata Gianluca Ginoble (Il Volo)/ “Sono realmente innamorato”

Eleonora Venturini Storaro e Gianluca Ginoble: “Siamo innamorati”

Eleonora Venturini Storaro è la fidanzata di Gianluca Ginoble del Volo. Un grande amore quello nato tra il cantante de Il Volo e la ragazza il cui cognome è legato a Vittorio Storaro. Eleonora, infatti, è la nipote del direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore. La coppia è stata a lungo lontana dal clamore mediatico e dal mondo del gossip, ma a confermare la loro relazione è stato proprio il cantante del Volo durante un’intervista rilasciata a Verissimo. Gianluca, infatti, si è sbottonato negli studi televisivi di Canale 5 rivelando a Silvia Toffanin: “oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”.

Un amore che prosegue a gonfie vele con i due piccioncini che oramai non si nascondono più, visto che anche sui social sono soliti condividere scatti della loro privata insieme.

Chi è Eleonora Venturini Storaro, la fidanzata di Gianluca Ginoble

Eleonora Venturini Storaro e Gianluca Ginoble si amano. La coppia oramai non si nasconde più con il cantante de Il Volo che ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae in compagnia della sua amata durante una vacanza a Dubai. Eleonora Venturini Storaro è nipote d’arte, visto che lo zio Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore. La ragazza è molto seguita su Instagram dove condivide foto di sé, ma anche della sua famiglia. Tra i vari scatti ci sono anche quelli con l’amatissimo nonno Vittorio.

La ragazza è arrivata nella vita di Gianluca Ginoble portandogli serenità come ha ammesso proprio il cantante. “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice” – le dichiarazioni del cantante de Il Volo.

