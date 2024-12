Oggi Tommaso Marini si impegna e si diverte sul palco di Ballando con le Stelle, ma il suo passato anche recente non è stato facile. Dopo aver condotto una brillante carriera nella scherma, il campione azzurro ha raccontato di aver pensato di abbandonare, perché finito in un vortice di pensieri negativi e insoddisfazione personale. Tutto per colpa di aspettative altrui che Tommaso sentiva di non riuscire a soddisfare. “In un periodo della mia vita su di me vi erano aspettative grandi che non venivano colmate”, ha raccontato quasi commosso in una delle ultime puntate di Ballando con le Stelle.

Uno stato emotivo delicato e difficile da comprendere, finché non ci si è dentro. “Non mi sentivo più a mio agio nella scherma. Era l’inizio 2022 e tentavo di ottenere risultati che non arrivavano”, ha raccontato lo schermidore. Un periodo buio, superato grazie alla voglia matta di dimostrare il proprio valore.

Tommaso Marini: dal periodo buio nella scherma all’approdo a Ballando con le Stelle

Non possono dunque rappresentare un problema, le piccole grandi schermaglie con Selvaggia Lucarelli, durante Ballando con le Stelle. All’inizio dello show, in questa edizione, la giornalista aveva bacchettato parecchio il concorrente, sostenendo che mancasse in termini di virilità. Un’accusa che Tommaso Marini ha gestito da grande gentleman, senza farsi abbattere.

“Le ho detto che certi discorsi ci riportano indietro di sessant’anni e all’idea e lei ha corretto il tiro, dicendo che non intendeva quello. Io comunque non cambio. Se sono ancora macho? Chissenefrega…”, il chiarimento secco dello schermidore. Evidentemente, il campione azzurro, sa di non dover dimostrare nulla a nessuno, tantomeno in un programma televisivo, dove lo scopo è trasmettere emozioni attraverso il ballo. Fin qui, oltretutto, se l’è cavata benissimo.

