Eleonora Vissani, chi è la moglie di Gianfranco Vissani/ Separati? Lui: “Prendo un..”

Secondo alcuni rumors, lo chef Gianfranco Vissani e sua moglie Eleonora Vissani potrebbero essere separati. In passato, alcune paparazzate li avevano immortalati assieme in vacanza, sulla spiaggia di Fregene, sereni in un momento di relax. Oggi, però, stando ad alcune dichiarazioni rilasciate proprio dallo chef, l’idillio potrebbe essersi spezzato e con esso anche la loro storia d’amore. In particolare, in un’intervista concessa a Radio 24 circa undici mesi fa, Vissani ha dichiarato di volersi prendere una lunga pausa da tutte le donne, senza specificare se tra queste ci fosse anche sua moglie Eleonora. Le sue dichiarazioni non lasciano però nulla all’immaginazione, e anche un lettore poco attento potrebbe intuire che, in realtà, potrebbero riferirsi soprattutto alla sua storia d’amore.

Gianfranco Vissani: “Prendo un anno sabbatico dalle donne”

“Prendo un anno sabbatico perché le donne sono una massa di parac*le”: ha esordito così chef Vissani, nella sua accorata invettiva contro il mondo femminile. Vissani, in passato, si è espresso anche contro le donne chef, asserendo che “non ce la fanno fisicamente” e che per questo è sempre propenso ad assegnare loro incarichi “in pasticceria”. Nel nuovo sfogo, però, Vissani sembrerebbe prendere di mira proprio le donne che hanno fatto parte della sua sfera privata, e in particolare colei che per molti anni è stata al suo fianco, sua moglie Eleonora Vissani. In merito a queste donne, lo chef ha tuonato: “Dobbiamo sempre pagare noi quando andiamo al ristorante. E io mi sono rotto i cogl*oni”. Inoltre, dal suo punto di vista, le donne sarebbero una vera e propria “rottura di pa*le” e per questo preferirebbe che ognuno restasse a casa propria. Ma è davvero sua moglie Eleonora la destinataria di queste spiacevoli parole al vetriolo?

Eleonora Vissani bersaglio delle dichiarazioni dello chef?

Nella stessa intervista, lo chef Gianfranco Vissani ha spiegato che le sue parole non sono direttamente correlate alla fine di una relazione, smentendo quindi che il suo astio fosse diretto a sua moglie, Eleonora Vissani. In ogni caso, però, lo chef ha spiegato che la sua esigenza di prendersi un anno di pausa nascerebbe dall'”esigenza più alta” di ritrovare il proprio io, in quello che definisce “un vero e proprio viaggio individuale”; un viaggio che, stando a tutti gli indizi, potrebbe comunque non includere anche la sua amata consorte. I due sono davvero separati? Sulla vicenda, il gossip brancola nel buio, ma non è da escludere che, a distanza di tempo dalle sue accese dichiarazioni, e con l’ormai imminente conclusione dell’anno sabbatico, lo chef Vissani possa ripensarci e aprire nuovamente le porte del suo cuore alle donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA