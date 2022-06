Eletti Acerra 2022 seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali preferenze consiglieri

Tito D’Errico è il nuovo sindaco di Acerra: il candidato civico, sostenuto da Lista Lettieri, Acerra Insieme, Acerra Libera, Siamo Acerra, Acerra Attiva, Movimento Cittadino Fare, Azione con Carlo Calenda, Acerra al Centro, Iniziativa Democratica Acerra, Acerra Cresce, Europa Verde e Acerra Popolare, ha vinto con il 58,1%. È stato battuto il candidato del centrosinistra Andrea Piatto, che aveva ottenuto il 37,0%. Solo il 4,9% invece è andato al candidato del centrodestra Entro Crimaldi.

Con la vittoria al primo turno ottenuta da Tito D’Errico sono dunque già disponibili i numeri esatti dei seggi eletti, con tanto di preferenze e di ipotesi ormai praticamente certe sui prossimi consiglieri eletti in Consiglio. Il tutto ovviamente in attesa della conferma della Prefettura che arriverà nelle prossime settimane.

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI ACERRA 2022: I POSSIBILI NOMI

In base alle preferenze ottenute dalle diverse liste che hanno concorso alle Elezioni Comunali Acerra 2022, il prossimo Consiglio Comunale sembrerebbe essere ormai ben delineato. La coalizione che ha sostenuto il candidato vincente Tito D’Errito si è guadagnato 15 seggi, mentre a quella del candidato di centrosinistra Andrea Piatto sono andati i rimanenti 9. È rimasto fuori, per soli 6 voti, il candidato del centrodestra Enzo Crimaldi. Qui di seguito i nuovi consiglieri eletti, in attesa della “bollinatura” che arriverà solo nelle prossime settimane:

Maggioranza con D’Errico sindaco

– 4 seggi Lista Lettieri: Raffaele Lettieri (2508), Francesca La Montagna (458), Patrizia De Sena (428), Aquilino Gallo (407)

– 2 seggi Acerra Insieme: Pino Puopolo (771), Vincenzo Iorio (672)

– 2 seggi Acerra Libera: Nicola D’Onofrio (870), Marco Di Filippo (797)

– 2 seggi Siamo Acerra: Paolo Rea (703), Maria De Rosa (612)

– 2 seggi Acerra Attiva: Milena Petrella (811), Gianfranco Russo (407)

– 1 seggio Movimento Fare: Antonio Laudando (864)

– 1 seggio Azione: Domenico Zito (490)

– 1 seggio Acerra al Centro: Giulio Stompanato (876)

Opposizione con Piatto consigliere eletto di diritto

– 2 seggi Democratici X Acerra: Salvatore Maietta (801), Giuseppe Casoria (190)

– 1 seggio Più Acerra Cambiamo: Domenico Catapane (778)

– 1 seggio Movimento di Popolo: Vincenzo De Maria (316)

– 1 seggio Piatto Sindaco: Antonio Nocera (222)

– 1 seggio Movimento 5 Stelle: Carmela Auriemma (692)

– 1 seggio Patto con Acerra: Fausto La Montagna (286)

– 1 seggio Ecologisti e Cittadini: Salvatore Messina (214)

